Швеція приєднується до Спеціального трибуналу проти агресії РФ

Швеція офіційно підтвердила намір приєднатися до Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард у соцмережі X.

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Вона підкреслила, що Швеція стане співзасновницею трибуналу та сприятиме притягненню винних до відповідальності.

Раніше Європейська комісія ухвалила пропозицію про приєднання ЄС до числа засновників трибуналу. Після затвердження державами-членами ЄС зможе офіційно долучитися до ініціативи та відігравати ключову роль у роботі трибуналу, зокрема у складі Керівного комітету, який координуватиме його діяльність.

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Роль Швеції та ЄС у створенні трибуналу

Міністерка наголосила, що приєднання Швеції є важливим кроком у забезпеченні міжнародної відповідальності за російські злочини.

"Ми маємо забезпечити притягнення до відповідальності за російські злочини проти України", – заявила Марія Мальмер Стенергард.

Трибунал планується створити у 2026 році. Україна разом із партнерами вже досягла політичної згоди щодо його заснування, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.

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Міжнародне співробітництво та перспективи трибуналу

Європейський Союз, як співзасновник, буде залучений до ключових процесів трибуналу та забезпечить координацію його роботи. Водночас Швеція разом із Україною та іншими партнерами сприятиме ефективному розслідуванню злочинів агресії.

Створення Спеціального трибуналу дозволить міжнародній спільноті притягати до відповідальності тих, хто здійснював воєнні злочини та акти агресії проти України.

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Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

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