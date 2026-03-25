Швеция присоединяется к Специальному трибуналу против агрессии РФ

Швеция официально подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард в соцсети X.

Она подчеркнула, что Швеция станет соучредителем трибунала и будет содействовать привлечению виновных к ответственности.

Ранее Европейская комиссия одобрила предложение о присоединении ЕС к числу учредителей трибунала. После утверждения государствами-членами ЕС сможет официально присоединиться к инициативе и играть ключевую роль в работе трибунала, в частности в составе Руководящего комитета, который будет координировать его деятельность.

Роль Швеции и ЕС в создании трибунала

Министр подчеркнула, что присоединение Швеции является важным шагом в обеспечении международной ответственности за российские преступления.

"Мы должны обеспечить привлечение к ответственности за российские преступления против Украины", - заявила Мария Мальмер Стенергард.

Трибунал планируется создать в 2026 году. Украина вместе с партнерами уже достигла политического согласия относительно его учреждения, подписала Конвенцию Совета Европы о компенсационном механизме и договорилась о создании компенсационной комиссии.

Международное сотрудничество и перспективы трибунала

Европейский Союз, как соучредитель, будет вовлечен в ключевые процессы трибунала и обеспечит координацию его работы. В то же время Швеция вместе с Украиной и другими партнерами будет содействовать эффективному расследованию преступлений агрессии.

Создание Специального трибунала позволит международному сообществу привлекать к ответственности тех, кто совершал военные преступления и акты агрессии против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

