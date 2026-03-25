Залужный встретился с директором по вооружениям Минобороны Швеции: обсудили обмен опытом

Посол в Великобритании и бывший начальник Генерального штаба Валерий Залужный встретился с директором по вооружениям Министерства обороны Швеции генерал-лейтенантом Гораном Мартенсоном.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обсуждали войну в Украине и дальнейшую координацию усилий международных партнеров для укрепления обороноспособности Украины и стабильности в регионе.

"Особое внимание уделили обмену опытом в построении современной и прозрачной системы оборонных закупок, которая формируется с учетом вызовов военного времени и лучших практик стран-партнеров.

Говорили и о боевом опыте Украины - важном для партнеров в контексте планирования обороны и модернизации вооруженных сил", - отметил посол.

