Залужный встретился с директором по вооружениям Минобороны Швеции: обсудили обмен опытом
Посол в Великобритании и бывший начальник Генерального штаба Валерий Залужный встретился с директором по вооружениям Министерства обороны Швеции генерал-лейтенантом Гораном Мартенсоном.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обсуждали войну в Украине и дальнейшую координацию усилий международных партнеров для укрепления обороноспособности Украины и стабильности в регионе.
"Особое внимание уделили обмену опытом в построении современной и прозрачной системы оборонных закупок, которая формируется с учетом вызовов военного времени и лучших практик стран-партнеров.
Говорили и о боевом опыте Украины - важном для партнеров в контексте планирования обороны и модернизации вооруженных сил", - отметил посол.
