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Новини Допомога Україні від Швеції
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Залужний зустрівся із директором з озброєнь Міноборони Швеції: обговорили обмін досвідом

Посол у Великій Британії та ексголовком Валерій Залужний зустрівся із директором з озброєнь Міністерства оборони Швеції генерал-лейтенантом Гораном Мартенсоном.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, обговорювали війну в Україні та подальшу координацію зусиль міжнародних партнерів задля зміцнення обороноздатності України та стабільності в регіоні.

"Окрему увагу приділили обміну досвідом у побудові сучасної та прозорої системи оборонних закупівель, яка формується з урахуванням викликів воєнного часу та кращих практик країн-партнерів.

Говорили і про бойовий досвід України - важливий для партнерів в контексті планування оборони та модернізації збройних сил", - зазначив посол.

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Залужний зустрівся з посадовцем Міноборони Швеції: що відомо?
Залужний зустрівся з посадовцем Міноборони Швеції: що відомо?
Залужний зустрівся з посадовцем Міноборони Швеції: що відомо?

Автор: 

Швеція (1129) Залужний Валерій (805)
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Топ коментарі
+7
Амбасадорові України Валерію Залужному -👍👍👍💙💛
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25.03.2026 15:18 Відповісти
+6
З ким зустрічається, чим конкретно займається сексологиня з Кривого Рогу, призначена Зеленським послицею в Болгарію, чи тупувата ментовка Венедиктова з Харкова, призначена тим же Зеленським послицею в Швейцарію?
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25.03.2026 15:31 Відповісти
+4
Ще , тупий , совок , міністр оборони , Таран , який виконував , всі злочинні накази "троянських віслюків" - відмовитись, від фінансування ракетних програм , закупівлі озброення , знаючи про напад ***** і віддати мільярди для ЗСУ на " велике крадівництво" яжнелоха найпотужнішого , дерьмак заховав , послом
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25.03.2026 15:43 Відповісти

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