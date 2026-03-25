Залужний зустрівся із директором з озброєнь Міноборони Швеції: обговорили обмін досвідом
Посол у Великій Британії та ексголовком Валерій Залужний зустрівся із директором з озброєнь Міністерства оборони Швеції генерал-лейтенантом Гораном Мартенсоном.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, обговорювали війну в Україні та подальшу координацію зусиль міжнародних партнерів задля зміцнення обороноздатності України та стабільності в регіоні.
"Окрему увагу приділили обміну досвідом у побудові сучасної та прозорої системи оборонних закупівель, яка формується з урахуванням викликів воєнного часу та кращих практик країн-партнерів.
Говорили і про бойовий досвід України - важливий для партнерів в контексті планування оборони та модернізації збройних сил", - зазначив посол.
Топ коментарі
+7 Joe Sm
показати весь коментар25.03.2026 15:18 Відповісти Посилання
+6 Алла Новосад #194524
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+4 Vika Lysenko
показати весь коментар25.03.2026 15:43 Відповісти Посилання
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