Залужний зустрівся із директором з озброєнь Міноборони Швеції: обговорили обмін досвідом

Посол у Великій Британії та ексголовком Валерій Залужний зустрівся із директором з озброєнь Міністерства оборони Швеції генерал-лейтенантом Гораном Мартенсоном.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, обговорювали війну в Україні та подальшу координацію зусиль міжнародних партнерів задля зміцнення обороноздатності України та стабільності в регіоні.

"Окрему увагу приділили обміну досвідом у побудові сучасної та прозорої системи оборонних закупівель, яка формується з урахуванням викликів воєнного часу та кращих практик країн-партнерів.

Говорили і про бойовий досвід України - важливий для партнерів в контексті планування оборони та модернізації збройних сил", - зазначив посол.

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