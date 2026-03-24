Допомога Україні: Швеція виділила 240 млн крон на гуманітарні потреби

Уряд Швеції оголосив новий пакет допомоги Україні на 240 млн крон. Кошти підуть на гуманітарні потреби, підтримку дітей та Українського Червоного Хреста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє шведське Міністерство закордонних справ.

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150 млн крон - на гуманітарну допомогу через Червоний Хрест

Значна частина фінансування - 150 млн крон - буде спрямована на підтримку Українського Червоного Хреста для проведення гуманітарних операцій.

У шведському уряді наголосили, що таким чином посилюється партнерство з найбільшою гуманітарною організацією України, яка відіграє ключову роль у допомозі населенню з початку повномасштабного вторгнення.

Фокус на дітях: освіта, харчування та психічне здоров’я

Окремий акцент у пакеті допомоги зроблено на підтримці дітей. Йдеться про:

забезпечення шкільного харчування, зокрема в прифронтових районах;

підтримку реформ у сфері сімейного догляду за дітьми;

програми з психічного здоров’я.

Також кошти спрямують через міжнародні організації, зокрема Всесвітня продовольча програма, ЮНІСЕФ, а також ініціативи OperationAid і Gen.Ukrainian.

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Заява уряду: інвестиція в майбутнє України

Міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса підкреслив важливість допомоги:

"Життя в умовах війни – ночі в захисних укриттях, втрата близьких, перерване навчання та вимушена втеча з дому – має серйозні наслідки для безпеки, здоров’я та психічного благополуччя дітей. Сьогоднішній пакет підтримки – це розумна інвестиція в майбутнє покоління України".

За його словами, допомога поєднує термінові гуманітарні заходи із довгостроковими програмами підтримки дітей.

Гуманітарна ситуація залишається критичною

У шведському уряді нагадали, що гуманітарна ситуація в Україні залишається надзвичайно складною. За оцінками ООН, понад 10,8 мільйона людей потребують допомоги, а за даними УВКБ ООН, близько 3,7 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.

Мільйони українців досі стикаються з нестачею електроенергії, опалення та води.

Уряд Швеції наголошує, що новий пакет допомоги спрямований не лише на негайні потреби, а й на зміцнення стійкості України у майбутньому.

"Це інвестиція в майбутнє покоління України, що зміцнює стійкість країни в коротко- та довгостроковій перспективі", - підсумували у шведському уряді.

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