Швеція виділяє €1,2 млрд Україні: акцент на ППО та далекобійні можливості

Уряд Швеції затвердив новий, 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 12,9 млрд крон (приблизно 1,2 млрд євро), зосередившись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей та забезпеченні українського війська озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", оголосив шведський міністр оборони Пол Йонсон.

Посилення ППО України

​​За словами міністра, допомога буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.

Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.

Куди ще скерують фінанси

Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.

Решта – понад 280 млн євро – будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Раніше Швеція оголосила про внесок у $100 млн до пакету підтримки США "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).