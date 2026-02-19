Швеція виділяє €1,2 млрд Україні: акцент на ППО та далекобійні можливості
Уряд Швеції затвердив новий, 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 12,9 млрд крон (приблизно 1,2 млрд євро), зосередившись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей та забезпеченні українського війська озброєнням.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", оголосив шведський міністр оборони Пол Йонсон.
Посилення ППО України
За словами міністра, допомога буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.
Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.
Куди ще скерують фінанси
Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.
Решта – понад 280 млн євро – будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.
Раніше Швеція оголосила про внесок у $100 млн до пакету підтримки США "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль