Швеція виділяє €1,2 млрд Україні: акцент на ППО та далекобійні можливості

Уряд Швеції затвердив новий, 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 12,9 млрд крон (приблизно 1,2 млрд євро), зосередившись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей та забезпеченні українського війська озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", оголосив шведський міністр оборони Пол Йонсон.

Посилення ППО України

​​За словами міністра, допомога буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.

Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.

Куди ще скерують фінанси

Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.

Решта – понад 280 млн євро – будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Раніше Швеція оголосила про внесок у $100 млн до пакету підтримки США "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Найглибша повага Швеції.
19.02.2026 15:14 Відповісти
Скіки грошей - в сотнях міліардів доларів дають добрі люди - вжеб можна було доробити своє, власне ППО-ПРО - це і КБ Луч і КБ Південне - шо заважає? Заважає один криворожецький поц - один - а вся країна потерпає від рашистських повітряних ударів. Дегенерати обрали клоуна і сподівались шо це л...йно закінчить війну за рік, або піде. Вам були хрінові Мінськи домовленості - ну то отримайте повну розруху та дуже темне майбутьнє під протекторатом х...ла.
19.02.2026 15:21 Відповісти
Э нет .Под протекторатом будем если сейчас на уступки пойти на которые к слову поумневший нелох никак не соглашается как бы трамп и пуйло на него не давили. Ну а в остальном все верно
19.02.2026 16:09 Відповісти
Stort tack till det svenska folket. Död åt moskoviterna.
19.02.2026 15:37 Відповісти
Наше шанування і вдячність...
19.02.2026 15:41 Відповісти
Хто ж, нарешті, дасть Україні ракети повітря- повітря для вирішення проблеми КАБів?
19.02.2026 16:34 Відповісти
 
 