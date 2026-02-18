Створено міжнародний Фонд підтримки транспорту України: угоду підписали чотири країни

Україна, Швеція, Литва та Канада підписали Угоду про створення Фонду підтримки транспорту України.

Угоду підписали у Стокгольмі під час Четвертого Діалогу високого рівня з питань транспорту в Україні, до якого долучились представники понад 20 країн та міжнародних організацій, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Крім того, до підписання спільної Декларації про підтримку України та сфери транспорту долучились ще п’ять країн: Данія, Німеччина, Норвегія, Естонія та Велика Британія. У Декларації йдеться про підтримку рішення запустити відповідний Фонд.

Фонд створюється для фінансування малих і середніх проєктів з відновлення цивільної транспортної інфраструктури. Міністерство розвитку громад та територій визначено бенефіціаром Фонду.

Угода передбачає, що Фонд має забезпечувати швидку реалізацію інфраструктурних проєктів у сферах автомобільного, залізничного, водного транспорту, міської мобільності та супутньої інфраструктури.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зауважив, що Росія цілеспрямовано атакує транспортну інфраструктура, лише по залізниці за роки повномасштабного вторгнення було завдано понад 4 700 ударів.

"Це свідомий терор проти цивільної логістики та людей. Але, попри атаки, транспорт не зупиняється. Саме тому важливо створити умови, за яких ми швидко зможемо забезпечити реалізацію проєктів відновлення та розвитку у сфері транспорту", – зазначив посадовець

Він також висловив сподівання, що Угода дозволить розширити коло учасників Фонду під час Саміту Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу та цьогорічної Конференції з відновлення України.

Як повідомлялося, згідно з оцінкою RDNA4 Світового банку, прямі збитки транспортному сектору України внаслідок російської агресії становлять $36 млрд, економічні втрати – $46 млрд, а загальні потреби у відновленні на наступне десятиліття оцінюються у $77 млрд.