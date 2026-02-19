РУС
Помощь Украине от Швеции
280 4

Швеция выделяет €1,2 млрд Украине: акцент на ПВО и дальнобойные возможности

швеція

Правительство Швеции утвердило новый, 21-й пакет военной помощи Украине на сумму 12,9 млрд крон (примерно 1,2 млрд евро), сосредоточившись на усилении противовоздушной обороны, развитии дальнобойных возможностей и обеспечении украинской армии вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

Усиление ПВО Украины

По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, которые особенно эффективны в сбивании дронов. В дополнение страна передаст сенсоры, роботы и зенитные пушки.

Куда еще направят финансы

Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Остальные – более 280 млн евро – будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

Ранее Швеция объявила о взносе в $100 млн в пакет поддержки США "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Автор: 

помощь (2703) Швеция (279)
Найглибша повага Швеції.
19.02.2026 15:14 Ответить
Скіки грошей - в сотнях міліардів доларів дають добрі люди - вжеб можна було доробити своє, власне ППО-ПРО - це і КБ Луч і КБ Південне - шо заважає? Заважає один криворожецький поц - один - а вся країна потерпає від рашистських повітряних ударів. Дегенерати обрали клоуна і сподівались шо це л...йно закінчить війну за рік, або піде. Вам були хрінові Мінськи домовленості - ну то отримайте повну розруху та дуже темне майбутьнє під протекторатом х...ла.
19.02.2026 15:21 Ответить
Stort tack till det svenska folket. Död åt moskoviterna.
19.02.2026 15:37 Ответить
Наше шанування і вдячність...
19.02.2026 15:41 Ответить
 
 