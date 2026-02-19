Швеция выделяет €1,2 млрд Украине: акцент на ПВО и дальнобойные возможности

Правительство Швеции утвердило новый, 21-й пакет военной помощи Украине на сумму 12,9 млрд крон (примерно 1,2 млрд евро), сосредоточившись на усилении противовоздушной обороны, развитии дальнобойных возможностей и обеспечении украинской армии вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

Усиление ПВО Украины

По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, которые особенно эффективны в сбивании дронов. В дополнение страна передаст сенсоры, роботы и зенитные пушки.

Куда еще направят финансы

Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Остальные – более 280 млн евро – будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

Ранее Швеция объявила о взносе в $100 млн в пакет поддержки США "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).