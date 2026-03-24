Помощь Украине: Швеция выделила 240 млн крон на гуманитарные нужды

Правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 240 млн крон. Средства будут направлены на гуманитарные нужды, поддержку детей и Украинского Красного Креста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает шведское Министерство иностранных дел.

150 млн крон — на гуманитарную помощь через Красный Крест

Значительная часть финансирования — 150 млн крон — будет направлена на поддержку Украинского Красного Креста для проведения гуманитарных операций.

В шведском правительстве подчеркнули, что таким образом укрепляется партнерство с крупнейшей гуманитарной организацией Украины, которая играет ключевую роль в оказании помощи населению с начала полномасштабного вторжения.

Фокус на детях: образование, питание и психическое здоровье

Отдельный акцент в пакете помощи сделан на поддержке детей. Речь идет об:

обеспечении школьного питания, в частности в прифронтовых районах;

поддержке реформ в сфере семейного ухода за детьми;

программах по психическому здоровью.

Также средства будут направлены через международные организации, в частности Всемирную продовольственную программу, ЮНИСЕФ, а также инициативы OperationAid и Gen.Ukrainian.

Заявление правительства: инвестиция в будущее Украины

Министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доуса подчеркнул важность помощи:

"Жизнь в условиях войны — ночи в защитных укрытиях, потеря близких, прерванное обучение и вынужденное бегство из дома — имеет серьезные последствия для безопасности, здоровья и психического благополучия детей. Сегодняшний пакет поддержки — это разумная инвестиция в будущее поколение Украины".

По его словам, помощь сочетает в себе срочные гуманитарные меры с долгосрочными программами поддержки детей.

Гуманитарная ситуация остается критической

В шведском правительстве напомнили, что гуманитарная ситуация в Украине остается чрезвычайно сложной. По оценкам ООН, более 10,8 миллиона человек нуждаются в помощи, а по данным УВКБ ООН, около 3,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.

Миллионы украинцев до сих пор сталкиваются с нехваткой электроэнергии, отопления и воды.

Правительство Швеции подчеркивает, что новый пакет помощи направлен не только на удовлетворение неотложных потребностей, но и на укрепление устойчивости Украины в будущем.

"Это инвестиция в будущее поколение Украины, которая укрепляет устойчивость страны в кратко- и долгосрочной перспективе", — подытожили в шведском правительстве.

