Помощь Украине: Швеция выделила 240 млн крон на гуманитарные нужды
Правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 240 млн крон. Средства будут направлены на гуманитарные нужды, поддержку детей и Украинского Красного Креста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает шведское Министерство иностранных дел.
150 млн крон — на гуманитарную помощь через Красный Крест
Значительная часть финансирования — 150 млн крон — будет направлена на поддержку Украинского Красного Креста для проведения гуманитарных операций.
В шведском правительстве подчеркнули, что таким образом укрепляется партнерство с крупнейшей гуманитарной организацией Украины, которая играет ключевую роль в оказании помощи населению с начала полномасштабного вторжения.
Фокус на детях: образование, питание и психическое здоровье
Отдельный акцент в пакете помощи сделан на поддержке детей. Речь идет об:
- обеспечении школьного питания, в частности в прифронтовых районах;
- поддержке реформ в сфере семейного ухода за детьми;
- программах по психическому здоровью.
Также средства будут направлены через международные организации, в частности Всемирную продовольственную программу, ЮНИСЕФ, а также инициативы OperationAid и Gen.Ukrainian.
Заявление правительства: инвестиция в будущее Украины
Министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доуса подчеркнул важность помощи:
"Жизнь в условиях войны — ночи в защитных укрытиях, потеря близких, прерванное обучение и вынужденное бегство из дома — имеет серьезные последствия для безопасности, здоровья и психического благополучия детей. Сегодняшний пакет поддержки — это разумная инвестиция в будущее поколение Украины".
По его словам, помощь сочетает в себе срочные гуманитарные меры с долгосрочными программами поддержки детей.
Гуманитарная ситуация остается критической
В шведском правительстве напомнили, что гуманитарная ситуация в Украине остается чрезвычайно сложной. По оценкам ООН, более 10,8 миллиона человек нуждаются в помощи, а по данным УВКБ ООН, около 3,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.
Миллионы украинцев до сих пор сталкиваются с нехваткой электроэнергии, отопления и воды.
Правительство Швеции подчеркивает, что новый пакет помощи направлен не только на удовлетворение неотложных потребностей, но и на укрепление устойчивости Украины в будущем.
"Это инвестиция в будущее поколение Украины, которая укрепляет устойчивость страны в кратко- и долгосрочной перспективе", — подытожили в шведском правительстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль