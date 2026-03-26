Сибига приветствовал участие ЕС в создании трибунала против РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал начало процедуры, в результате которой Европейский Союз может стать соучредителем Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в социальной сети X.
Сибига подчеркнул, что этот шаг важен для обеспечения международной ответственности за преступления России, особенно в преддверии годовщины событий в Буче.
ЕС присоединяется к созданию трибунала
"Мир в Европе требует справедливости для жертв российской агрессии против Украины", - подчеркнул Андрей Сибига.
По его словам, преступления, совершенные российскими войсками в Буче, Мариуполе, Изюме и других городах, напоминают худшие преступления времен Второй мировой войны и подрывают моральные устои Европы.
Министр также выразил надежду на скорейшее одобрение предложения государствами-членами ЕС, что позволит Евросоюзу официально присоединиться к трибуналу в качестве соучредителя.
- Ранее Европейская комиссия приняла соответствующее предложение, которое запускает процедуру присоединения ЕС к созданию трибунала. Ожидается, что после согласования странами-членами ЕС будет играть ключевую роль в работе органа, в частности в составе Руководящего комитета.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
