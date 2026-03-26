Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Сибига приветствовал участие ЕС в создании трибунала против РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал начало процедуры, в результате которой Европейский Союз может стать соучредителем Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сибига подчеркнул, что этот шаг важен для обеспечения международной ответственности за преступления России, особенно в преддверии годовщины событий в Буче.

ЕС присоединяется к созданию трибунала

"Мир в Европе требует справедливости для жертв российской агрессии против Украины", - подчеркнул Андрей Сибига.

По его словам, преступления, совершенные российскими войсками в Буче, Мариуполе, Изюме и других городах, напоминают худшие преступления времен Второй мировой войны и подрывают моральные устои Европы.

Министр также выразил надежду на скорейшее одобрение предложения государствами-членами ЕС, что позволит Евросоюзу официально присоединиться к трибуналу в качестве соучредителя.

  • Ранее Европейская комиссия приняла соответствующее предложение, которое запускает процедуру присоединения ЕС к созданию трибунала. Ожидается, что после согласования странами-членами ЕС будет играть ключевую роль в работе органа, в частности в составе Руководящего комитета.

Читайте: Швеция присоединяется к Специальному трибуналу против агрессии РФ

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Цьому треба постійно якісь відомі новини повторювати. Бо люди почали забувати. І хто він, і прізвище, і як виглядає. Пам'ятають тільки, що нічого не робить.
25.03.2026 23:59 Ответить
Трибунальний Закликатор
26.03.2026 00:50 Ответить
 
 