Сибига приветствовал участие ЕС в создании трибунала против РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал начало процедуры, в результате которой Европейский Союз может стать соучредителем Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в социальной сети X.

Сибига подчеркнул, что этот шаг важен для обеспечения международной ответственности за преступления России, особенно в преддверии годовщины событий в Буче.

ЕС присоединяется к созданию трибунала

"Мир в Европе требует справедливости для жертв российской агрессии против Украины", - подчеркнул Андрей Сибига.

По его словам, преступления, совершенные российскими войсками в Буче, Мариуполе, Изюме и других городах, напоминают худшие преступления времен Второй мировой войны и подрывают моральные устои Европы.

Министр также выразил надежду на скорейшее одобрение предложения государствами-членами ЕС, что позволит Евросоюзу официально присоединиться к трибуналу в качестве соучредителя.

Ранее Европейская комиссия приняла соответствующее предложение, которое запускает процедуру присоединения ЕС к созданию трибунала. Ожидается, что после согласования странами-членами ЕС будет играть ключевую роль в работе органа, в частности в составе Руководящего комитета.

Читайте: Швеция присоединяется к Специальному трибуналу против агрессии РФ

