Сибига и Вадефуль обсудили военное сотрудничество Украины и Германии и совместное производство БПЛА
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем, в ходе которых обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны и совместное производство беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соцсети главы внешнеполитического ведомства Украины.
Украинско-немецкое оборонное сотрудничество
По словам Сибиги, Украина является важным партнером с уникальным боевым опытом и возможностями, которые позволяют защищать жизни не только в Украине, но и в других регионах, в частности на Ближнем Востоке. Стороны обсудили долгосрочные контракты, которые обеспечат стабильность и предсказуемость совместной работы.
Министры также подчеркнули важность укрепления противовоздушной обороны Украины и повышения способности защищать гражданское население, критическую инфраструктуру и экономическую стабильность.
Финансовая поддержка и международная ответственность
Также глава МИД Украины подчеркнул важность разблокирования кредита в размере 90 миллиардов евро и продолжения поддержки Украины с одновременным давлением на Россию. Отдельно он отметил значение создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
"Я благодарен Германии за всю ее поддержку и лидерство, а также за принципиальную и последовательную позицию: Украина остается главным приоритетом. Вместе мы вносим ощутимый вклад в укрепление нашей устойчивости", — заявил министр.
- Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте. Об этом он высказался на слушаниях в Бундестаге.
