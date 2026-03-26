Сибига и Вадефуль обсудили военное сотрудничество Украины и Германии и совместное производство БПЛА

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем, в ходе которых обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны и совместное производство беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соцсети главы внешнеполитического ведомства Украины.

Украинско-немецкое оборонное сотрудничество

По словам Сибиги, Украина является важным партнером с уникальным боевым опытом и возможностями, которые позволяют защищать жизни не только в Украине, но и в других регионах, в частности на Ближнем Востоке. Стороны обсудили долгосрочные контракты, которые обеспечат стабильность и предсказуемость совместной работы.

Министры также подчеркнули важность укрепления противовоздушной обороны Украины и повышения способности защищать гражданское население, критическую инфраструктуру и экономическую стабильность.

Финансовая поддержка и международная ответственность

Также глава МИД Украины подчеркнул важность разблокирования кредита в размере 90 миллиардов евро и продолжения поддержки Украины с одновременным давлением на Россию. Отдельно он отметил значение создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

"Я благодарен Германии за всю ее поддержку и лидерство, а также за принципиальную и последовательную позицию: Украина остается главным приоритетом. Вместе мы вносим ощутимый вклад в укрепление нашей устойчивости", — заявил министр.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте. Об этом он высказался на слушаниях в Бундестаге.

