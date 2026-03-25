Украине больше не нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.

Об этом Мерц заявил на слушаниях в Бундестаге, цитирует n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Мерца

Мерц заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus Украине, поскольку Киев сам производит дальнобойное вооружение.

"Сегодня Украина имеет собственное дальнобойное вооружение, которое значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы поставить", - сказал он.

Мерц отметил, что сегодня Украина "достигла значительного прогресса в области вооружений по сравнению с тем, что мы обсуждали в начале войны".

Предыдущие заявления Мерца

Немецкий канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. Тогда он предполагал, что у Бундесвера в запасах достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать Украине.

Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и из Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.

