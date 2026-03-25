Украине больше не нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.
Об этом Мерц заявил на слушаниях в Бундестаге, цитирует n-tv, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Мерца
Мерц заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus Украине, поскольку Киев сам производит дальнобойное вооружение.
"Сегодня Украина имеет собственное дальнобойное вооружение, которое значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы поставить", - сказал он.
Мерц отметил, что сегодня Украина "достигла значительного прогресса в области вооружений по сравнению с тем, что мы обсуждали в начале войны".
Предыдущие заявления Мерца
Немецкий канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. Тогда он предполагал, что у Бундесвера в запасах достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать Украине.
- Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и из Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.
агов, естонці вам срака......
Неправий він в тому, що кількості наших ракет явно недостатньо щоб вражати касапські об'єкти, пов'язані з воєнкою. І німецькі на додачу були би далеко не зайві.
Більше двигунів немає і немає вундервафлі "Фламінго".
ай да Мерц, ай да відмазку знайшов - а як співав!
рц... а і на куй ті таураси??? україні вони не потрібні.. попиз...ів колись з дуру.. а потім забувся...
Ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це https://www.dw.com/ru/merc-vyskazalsa-za-postavku-kievu-taurus-pri-soglasii-evropejskih-partnerov/a-72234166 пише DW.
"Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", - заявив він.
При цьому Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети:
"Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому разі".
Якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках, наголосив політик. На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.
Джерело: https://censor.net/ua/n3546605
Статистика використання далекобійних ударних засобів після 16 днів війни у ірані:
535 (!) Томагавків, 912 (!) JASSM, 320 (!) ATACAMS+PrSM - і це лише з загальновідомих найменувань.
1285 (!) PAC-3 (ракети для Patriot) у союзников та 519 (!) PAC-2/3 у сша и саудитів Плюс 340 (!) ракет для THAAD та 431 (!) для Aegis
А нам пожлобилися дати кілька десятків...