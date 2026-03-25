Украине больше не нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus, - Мерц

ракета Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.

Об этом Мерц заявил на слушаниях в Бундестаге, цитирует n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Мерца

Мерц заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus Украине, поскольку Киев сам производит дальнобойное вооружение.

"Сегодня Украина имеет собственное дальнобойное вооружение, которое значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы поставить", - сказал он.

Мерц отметил, что сегодня Украина "достигла значительного прогресса в области вооружений по сравнению с тем, что мы обсуждали в начале войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Taurus для Украины: Окончательное решение еще не принято

Предыдущие заявления Мерца

Немецкий канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. Тогда он предполагал, что у Бундесвера в запасах достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать Украине.

  • Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и из Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus - вместо этого обещает дополнительную финансовую помощь, - Handelsblatt

Слава "Фламинго" достигла ушей Мерца...
25.03.2026 18:30 Ответить
А перед виборами Мерц розпинався що передасть Україні ракети.
25.03.2026 18:33 Ответить
25.03.2026 18:33 Ответить
Напрасно Ви так. Треба бути вдячним, він дуже багато для нас зробив.
25.03.2026 18:41 Ответить
25.03.2026 18:41 Ответить
Слава "Фламинго" достигла ушей Мерца...
25.03.2026 18:30 Ответить
Від'ємна слава
25.03.2026 19:12 Ответить
Мерц сама справжня половая тряпка
25.03.2026 18:31 Ответить
мерц-брехливий підлабузник
25.03.2026 18:32 Ответить
Напрасно Ви так. Треба бути вдячним, він дуже багато для нас зробив.
25.03.2026 18:41 Ответить
25.03.2026 18:41 Ответить
Вони всі нам винні
25.03.2026 18:42 Ответить
Що вони нам винні? Могли взагалі не допомагати.
25.03.2026 18:49 Ответить
Якщо не допомагатимуть москва погонить українську армію на берлін.
25.03.2026 19:31 Ответить
25.03.2026 19:31 Ответить
пожене .... якщо залишиться що гнати , а головне - чим, бо іще трішки і в погоничах хіба індуси залишаться ,вони саме на болотах сезон парування розпочали .......
25.03.2026 19:35 Ответить
25.03.2026 19:35 Ответить
"Вони всі нам винні" .... Німеччина у будапешті папірець своїм чорнилом не замурзувала .
25.03.2026 19:33 Ответить
25.03.2026 19:33 Ответить
Вони і так багато вбили Українців у другу світову. Нам всі винні, весь світ за те що допустив війну зараз.
25.03.2026 19:48 Ответить
25.03.2026 19:48 Ответить
Згоденщо багато зробив.І зараз німці нам допомагають.Але нафіга таке звиздіти? Не хоч давати ракети-то просто мовчи і не давай.
25.03.2026 19:14 Ответить
25.03.2026 19:14 Ответить
А перед виборами Мерц розпинався що передасть Україні ракети.
25.03.2026 18:33 Ответить
Таке відчуття що Taurus- це така собі корупційна мільна бульбашка по німецькі. Гроші розпиляні -а ракета лише у вигляді макета. Дуже схоже. А тут якраз невчасно Україна зі своїми запитами на поставки. Тому що війна. А німецькі крадії на це не розраховували.
25.03.2026 18:41 Ответить
25.03.2026 18:41 Ответить
Україні більше не потрібні далекобійні крилаті ракети Taurus, - Мерц .ПОТРІБНІ І ЩЕ Й ЯК.НІМЕЦЬКИЙ ************ НА ПОВІРКУ
25.03.2026 18:33 Ответить
25.03.2026 18:33 Ответить
звісно без платформ, які можуть нести ці КР, вони нахєр не потрібні.
25.03.2026 18:33 Ответить
25.03.2026 18:33 Ответить
Мерц обіцяв їх надати.
25.03.2026 18:33 Ответить
Він пи₴добол. Просто.
25.03.2026 18:37 Ответить
Ракет ніколи забагато не буває
25.03.2026 18:34 Ответить
як що, шольц це гнила ліверна ковбаса, то хто тоді мерц?
агов, естонці вам срака......
25.03.2026 18:35 Ответить
Україні потрібна ядерна зброя.
25.03.2026 18:36 Ответить
термоядерна
25.03.2026 18:39 Ответить
нейтронная(все разваливать нет нужды)
25.03.2026 18:42 Ответить
25.03.2026 18:36 Ответить
От як зручно. Раніше не давали,бо сцикуни та чмошніки.. а тепер не дамо бо виявляється не треба(?!?!?!?!) тому що.... не треба. Яке все таки рафіноване цинічне лицемірство. Р.S. І так,я знаю що Німеччина нам дуже допомагає. Але оці конкретні історії....
25.03.2026 18:36 Ответить
25.03.2026 18:36 Ответить
Але ж він правий... що в Укрїни появились власні ракети.
Неправий він в тому, що кількості наших ракет явно недостатньо щоб вражати касапські об'єкти, пов'язані з воєнкою. І німецькі на додачу були би далеко не зайві.
25.03.2026 18:43 Ответить
так, але подібна ракета - це ж не коробка сірників. кожній ракеті перед застосуванням потрібне обслуговування. я десь читав шо для цих таурусів є рівно одне місце в Німеччині де їх можуть підготовувати до пусків і робитсья це там по одній (одній, Карл) ракеті на добу. насправді у кацапів приблизно так само: ракети готують і підвішують на бомбардувальникі тіки на енгельсі. тому навіть якшо допустити, шо оті усі тауруси є технічно бездоганними і усі їх бортові системи уже локалізовано до наших су-24, всеодно лишається питання з передстартовим обслуговуванням.
25.03.2026 18:49 Ответить
25.03.2026 18:49 Ответить
Нічого не з'явилось. "Фламінго" було зроблено стільки, скільки змогли знайти на складі радянських авіаційних двигунів і скільки змогли зняти зі списаних літаків.
Більше двигунів немає і немає вундервафлі "Фламінго".
25.03.2026 19:19 Ответить
Більше двигунів немає і немає вундервафлі "Фламінго".
25.03.2026 19:19 Ответить
Насправді, нам тепер усі партнери можуть взагалі не давати далекобійної зброї і аргументувати це тим, що в нас же ж виробляють по 100 чи скільки там фламіндічей на місяць. І будуть формально праві, хоча насправді це просто схема розпилу бабла. Ото здобули!
25.03.2026 18:43 Ответить
25.03.2026 18:43 Ответить
Схоже з тими таурусами у німців конкретні проблеми і схоже що технічні, бо скальпелі/штормові тіні французи /британці із радістю захотіли протестувати в реальних бойових діях проти кацапів, а от німці очкують. Мабуть бюджетні кошти витратили а до заявлених характеристик так і не дотягли .. от і не хочуть ганьбитись та й ще розслідування проводити хто і чому "оце" прийняв на озброєння, скадал може бути. 🤔
25.03.2026 18:43 Ответить
25.03.2026 18:43 Ответить
Весь світ лицемірний. І життя несправедливе. Лише смерть гарантована кожному
25.03.2026 18:45 Ответить
25.03.2026 18:45 Ответить
Напевно, сказано для кацапні.
25.03.2026 18:46 Ответить
Сумніваюся що це обісрана ракета взагалі існує. Всі вміють малювати мультики.
25.03.2026 18:47 Ответить
25.03.2026 18:47 Ответить
Может и существует, но дерьмовая, unusable.
25.03.2026 18:51 Ответить
Мерц знайшов "відмазку"... І "відмазує" він, не себе, а свою державу... ТОму що старанням його попередниці, Меркель, бундесвер перетворився у "опереткову" армію - типу "швейцарської гвардії", при Папі римському... Армія не розвивалася, техніка не модернізувалася , нові види озброєння не приймалися, кошти на утримання - урізалися... Німецький уряд "петляв", на мою думку, з передачею "Таурусів", з тієї причини, що вони виявилися недієздатними - десь такими, як стратегічні ракети, вироблені "Южмашем", які стоять на озброєнні ЗС Росії... Останні не отримують належного обслуговування, вже друге десятиліття... Те ж саме і з "Таурусами". Але офіційно це визнать Німеччина, не може - от і "крутили хвостом", стільки років...
25.03.2026 18:48 Ответить
25.03.2026 18:48 Ответить
Нічого, у орків своїх воткінських хватає.
25.03.2026 19:20 Ответить
Їхні "воткінські", теж , через одну, "гайками серуть", і при пусках, часто падають... Але, якщо "южмашівські" "серуть гайками" з-за відсутності своєчасного обслуговування та планових ремонтів, то "воткінські" - з-за "криворукого" виготовлення...
25.03.2026 19:25 Ответить
Та да, чмобіки, криворукі і таке інше, але бачив своїми очима точність прильоту двох балістичних "Іскандерів". Звісно , може то не вони робили а фон Браун зі своїми.
25.03.2026 19:47 Ответить
То їм випадково вдалося...
25.03.2026 19:49 Ответить
Дивно, що у всіх є питання до Мерца який він такий сякий і ні в кого до Зеленського та його банди, які виробляють по 5, чи то потужних 7 ракет на добу.
25.03.2026 18:51 Ответить
Ну,союзнички! Якби й надали,то й шлях до перемоги був би ближче.П'ятий рік повномасштабної війни,а вони "Дамо -не дамо"
25.03.2026 18:51 Ответить
оце він потролів земиндича з його фламингами....
25.03.2026 18:51 Ответить
ну як не потрібні? - не завадили би це точно.
ай да Мерц, ай да відмазку знайшов - а як співав!
25.03.2026 18:53 Ответить
Це тому що боїться.. а ракети потрібні нам і цей дурень Мерц, звичайно ж, це розуміє.
25.03.2026 18:55 Ответить
мерц-берц-шварц- ква
рц... а і на куй ті таураси??? україні вони не потрібні.. попиз...ів колись з дуру.. а потім забувся...
25.03.2026 18:57 Ответить
підожди, ще будеш у нас клоянчити. Бо тих таурусів три штуки, а так як ви вобвати умієєте, шо за один залп все закінчите
25.03.2026 18:58 Ответить
Німеччина готова поставити Україні Taurus, але за згодою європейських партнерів, - Мерц



Ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це https://www.dw.com/ru/merc-vyskazalsa-za-postavku-kievu-taurus-pri-soglasii-evropejskih-partnerov/a-72234166 пише DW.

"Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", - заявив він.

При цьому Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети:

"Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому разі".

Якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках, наголосив політик. На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.

Джерело: https://censor.net/ua/n3546605

25.03.2026 18:59 Ответить
- Сказал им что ракеты не нужны. Правда смешно?

25.03.2026 19:01 Ответить
Мда... Дочекався коли Україна нарешті зробила щось своє, і радіє, що не треба більше нічого давати. Лицемір, брехун і боягуз нікчемний.

Статистика використання далекобійних ударних засобів після 16 днів війни у ірані:

535 (!) Томагавків, 912 (!) JASSM, 320 (!) ATACAMS+PrSM - і це лише з загальновідомих найменувань.
1285 (!) PAC-3 (ракети для Patriot) у союзников та 519 (!) PAC-2/3 у сша и саудитів Плюс 340 (!) ракет для THAAD та 431 (!) для Aegis

А нам пожлобилися дати кілька десятків...
25.03.2026 19:02 Ответить
Як гора з плечей впала((Нагадало,рекакцію когось з прибалтійських " та то не москальський дрон в нас впав,а український - і слава богу"(((
25.03.2026 19:02 Ответить
Шольц був сосиска, а от Мерц наш слоняра, який він рішучий та потужний 😸 🤡 🤡. Як співали тут на Цензорі йому деферамби в коментарях. Хто там ще залишився балтійські країни, ну добре є рильце в пушку але підійде, і ще трішки Британія.
25.03.2026 19:04 Ответить
Думаю потужність й бездоганність оцих таурусів занадто перебільшена, й Мерц боїться, що після їх застосування, всі побачать, як мильна бульбашка лусне. Тому й вигадує кожного разу причини не надати ракети.
25.03.2026 19:06 Ответить
Что переоценено? Кто их видел?
25.03.2026 19:10 Ответить
"Німецький канцлер також пояснив свої передвиборчі заклики до передачі Києву далекобійних ракет. Тоді він припускав, що Бундесвер має у запасах достатньо справних одиниць Taurus, які б можна було передати Україні." Джерело: https://censor.net/ua/n3607113
25.03.2026 19:24 Ответить
"Та ваш Таурус нам на х*й нє нужон!" (с) В нас 3000 фламінгів Потужний Лідор вже виготував до кінця 25 року.
25.03.2026 19:07 Ответить
Лазерное оружие возмездия
25.03.2026 19:11 Ответить
А ти їх **** і не збирався давати!
25.03.2026 19:18 Ответить
А то раптом війна припиниться через брак виробничого ресурсу в окупанта.
25.03.2026 19:28 Ответить
Не втигли добре прикластися до одного цеху, як невидимий диригент дав відмашку дімінуендо.
25.03.2026 19:50 Ответить
ось чому Європу зневажають ***** і трампло
25.03.2026 19:52 Ответить
 
 