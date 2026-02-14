Зеленский о Taurus для Украины: Окончательное решение еще не принято

Окончательное решение о поставках Украине немецких ракет Taurus еще не принято.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

Окончательного решения нет

"Решения нет. Но и война еще не закончилась", - сказал глава государства.

Он подчеркнул сложность процесса получения вооружения. Зеленский отметил, что в этом вопросе в диалоге с немецкой стороной следует найти баланс.

"Я не могу выбирать все. Конечно, я хотел бы выбрать все во время войны, но я не могу этого сделать. Поэтому я надеюсь, что вы понимаете, почему я так не могу сделать. Я должен что-то выбирать", - сказал украинский лидер.

Другая помощь от Германии

В то же время Зеленский отметил, что Украина получает от Германии другую помощь, упомянув также о совместном производстве дронов.

"Вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", - сказал глава государства.

