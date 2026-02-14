РУС
496 28

Зеленский о Taurus для Украины: Окончательное решение еще не принято

Окончательное решение о поставках Украине немецких ракет Taurus еще не принято.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

Окончательного решения нет 

"Решения нет. Но и война еще не закончилась", - сказал глава государства.

Он подчеркнул сложность процесса получения вооружения. Зеленский отметил, что в этом вопросе в диалоге с немецкой стороной следует найти баланс.

"Я не могу выбирать все. Конечно, я хотел бы выбрать все во время войны, но я не могу этого сделать. Поэтому я надеюсь, что вы понимаете, почему я так не могу сделать. Я должен что-то выбирать", - сказал украинский лидер.

Другая помощь от Германии

В то же время Зеленский отметил, что Украина получает от Германии другую помощь, упомянув также о совместном производстве дронов.

"Вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", - сказал глава государства.

+5
Та ні, рішення якраз таки є, і давно)
14.02.2026 19:55 Ответить
+4
Якщо випросити в союзників висоотехнологічну зброю для захисту України (що входить в твої прямі повноваження Президента України) в тебе не виходить - то нафіга ти нам потрібен як президент? Йди краще в клоуни!
14.02.2026 20:10 Ответить
+4
10 млн українців виїхали і не повернуться ніколи, кількість загиблих цивільних і військових вже наближається до мільйона. крутий ти рятувальник. не рятуй більше нікого.
14.02.2026 20:10 Ответить
14.02.2026 19:55 Ответить
ви мене випередили. а це їбанько ще не зрозуміло. от же ж вибрали презедента дурачка. ржемо всією маршруткою.
14.02.2026 20:01 Ответить
шкода що ви не балотувались в прези
14.02.2026 20:04 Ответить
ти мені зажав декілька мільйонів грн, щоб я зміг подати свою кандидатуру.
14.02.2026 20:06 Ответить
я націю спас не давши .
14.02.2026 20:08 Ответить
14.02.2026 20:10 Ответить
Та що ж йому робити? Все розуміє, як і інші, але щось молоти треба.
14.02.2026 20:05 Ответить
та нічого воно не розуміє. воно тупе, капець.
14.02.2026 20:07 Ответить
Великий Лідор ********** по категорії разговорного жанру

.
14.02.2026 20:12 Ответить
Та закрий ²бальник(Мерц казав ,що мовчатиме ,а ти потужно среш Україні(((
14.02.2026 20:09 Ответить
Його ніколи не ухвалять. Треба дурникам завжди залишати віконце надії.
14.02.2026 20:10 Ответить
14.02.2026 20:10 Ответить
а це все іноземне що є в нашому війську хто випросив , ну крім вас ?
14.02.2026 20:18 Ответить
Ну, наприклад, то все безкоштовні подарунки...
14.02.2026 20:22 Ответить
ну ви ж точнісенько знаєте що не подарунки . А як по вашому , то хто обдарований ?
14.02.2026 20:31 Ответить
Іванов? Чи Петров? Чи Подоляк?

А ну, перелогінься!
14.02.2026 20:40 Ответить
https://ibb.co/8gt0y5Pd
14.02.2026 20:14 Ответить
повертайся в Україну і допомагай нам наводити порядок.
14.02.2026 20:26 Ответить
Перекладаючи з мови телемарафону на людську мову: Таурусів ніхто не дасть і не чекайте!
14.02.2026 20:27 Ответить
І не буде ухвалено нажаль, з такою "дипломатією" криворізьською
14.02.2026 20:29 Ответить
…. Після дощику, в четвер…все буде
14.02.2026 20:36 Ответить
В України є набагато кращі ракети від Тауросів, тому вони їй не потрібні!
14.02.2026 20:40 Ответить
 
 