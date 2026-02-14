Зеленский о Taurus для Украины: Окончательное решение еще не принято
Окончательное решение о поставках Украине немецких ракет Taurus еще не принято.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.
Окончательного решения нет
"Решения нет. Но и война еще не закончилась", - сказал глава государства.
Он подчеркнул сложность процесса получения вооружения. Зеленский отметил, что в этом вопросе в диалоге с немецкой стороной следует найти баланс.
"Я не могу выбирать все. Конечно, я хотел бы выбрать все во время войны, но я не могу этого сделать. Поэтому я надеюсь, что вы понимаете, почему я так не могу сделать. Я должен что-то выбирать", - сказал украинский лидер.
Другая помощь от Германии
В то же время Зеленский отметил, что Украина получает от Германии другую помощь, упомянув также о совместном производстве дронов.
"Вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", - сказал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
А ну, перелогінься!