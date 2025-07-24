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Вопрос о предоставлении Украине Taurus нужно постоянно пересматривать, - Вадефуль

taurus

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью Die Zeit,

Чиновнику напомнили, что партия Вадефуля ХДС, находясь в оппозиции к предыдущему правительству Олафа Шольца, критиковала его за то, что он не поставляет крылатые ракеты Taurus. Однако теперь, будучи у власти, правительство во главе с ХДС не спешит с предоставлением этих средств поражения. В ответ на это министр отметил, что "уже давно" сдержанно высказывается по этому поводу.

"Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Но этот вопрос нужно постоянно пересматривать", - сказал он.

На уточняющий вопрос, понимает ли он теперь позицию экс-канцлера Шольца, министр ответил, что "Украина имеет право защищаться от нападений".

"Для этого она также будет иметь возможности действовать на территории России. Но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы предоставляем Украине", - отметил Вадефуль.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит новые возможности "влиять" на территорию РФ, - глава МИД Германии Вадефуль

Автор: 

Германия (7173) Вадефуль Иоганн (45)


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Топ комментарии
+6
Скоро до дыр протрут это решение своими пересмотрами.
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24.07.2025 12:38 Ответить
+4
Переглядати переглянуте шоб переглянути ще раз для поточного переглядання це так приємно. А не переглянути нам ще раз бо переглядання ж зайвим николи не буває.
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24.07.2025 12:42 Ответить
+3
Щоб бува випадково не дати ці самі тауруси.
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24.07.2025 12:42 Ответить
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Скоро до дыр протрут это решение своими пересмотрами.
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24.07.2025 12:38 Ответить
щоб старенькі тауруси прикрутити до Ф-16 їх потрібно суттєво модернізувати, а це час і гроші - німці вважають, що ці гроші рентабельніше вкласти в виробництво Нептунів та Сапсанів
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24.07.2025 13:34 Ответить
Переглядати переглянуте шоб переглянути ще раз для поточного переглядання це так приємно. А не переглянути нам ще раз бо переглядання ж зайвим николи не буває.
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24.07.2025 12:42 Ответить
Щоб бува випадково не дати ці самі тауруси.
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24.07.2025 12:42 Ответить
Я завжди скептично відносився до ідеї, що десяток-два Taurus змінять хоч щось, але зараз змінив думку. Навіть однієї ракети достатньо для того, щоб сформувати міцний фундамент для української перемоги, сторону. Може Мерц її таки надасть?
Доставити потрібно своїм ходом, в кабінет Єрмака.
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24.07.2025 12:42 Ответить
Мені ніхто не може привезти Taurus. Дальності банально не вистачить.
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24.07.2025 13:10 Ответить
Я вас обірав у тому чіслі щоб ви ті @обані ракети вже надалі...робіте це вже...досить розмов
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24.07.2025 12:43 Ответить
Треба постійно нагадувати українцям, що тауруси "не на часі", бо путін нападе.
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24.07.2025 13:00 Ответить
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24.07.2025 13:01 Ответить
«Питання щодо надання Україні Taurus потрібно постійно переглядати» - от ще тиждень тому Тауруси стояли на палєтах, аж тут Боневтік підписав смердючий закон і відправку скасували.
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24.07.2025 13:27 Ответить
 
 