Вопрос о предоставлении Украине Taurus нужно постоянно пересматривать, - Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью Die Zeit,

Чиновнику напомнили, что партия Вадефуля ХДС, находясь в оппозиции к предыдущему правительству Олафа Шольца, критиковала его за то, что он не поставляет крылатые ракеты Taurus. Однако теперь, будучи у власти, правительство во главе с ХДС не спешит с предоставлением этих средств поражения. В ответ на это министр отметил, что "уже давно" сдержанно высказывается по этому поводу.

"Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Но этот вопрос нужно постоянно пересматривать", - сказал он.

На уточняющий вопрос, понимает ли он теперь позицию экс-канцлера Шольца, министр ответил, что "Украина имеет право защищаться от нападений".

"Для этого она также будет иметь возможности действовать на территории России. Но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы предоставляем Украине", - отметил Вадефуль.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева.

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