РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12526 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии
1 226 7

Украина получит новые возможности "влиять" на территорию РФ, - глава МИД Германии Вадефуль

Йоганн Вадефуль об оружии для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тип и сроки передачи нового вооружения держатся в секрете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью Zeit.

"Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность влиять на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине", - заявил Вадефуль.

По его словам, оснащение Украины новыми системами вооружения по состоянию на сегодня - это не финансовая проблема, а скорее вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия поставит Украине два Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев, - Писториус

Автор: 

оружие (10367) война в Украине (5328) Вадефуль Иоганн (45)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свято наближається?
показать весь комментарий
24.07.2025 09:39 Ответить
вундервафля від Ваденвуделя. на більше при зєлєнскому не очікуйте, єврею потрібне проловження війни
показать весь комментарий
24.07.2025 09:40 Ответить
Вова, а кому, крім українців, не потрібне продовження війни? Європа взагалі відкрито про це заявляє. Мінімум 3 роки, щоб вони там дупи прикрили.
показать весь комментарий
24.07.2025 10:07 Ответить
Європі не війна потрібна, а буферна зона, бажано з живим населеням. А пейсатому, власне, війна потрібна, щоб не відповідати за злочини
показать весь комментарий
24.07.2025 10:16 Ответить
тільки для цього потрібно скинути зе!шобло, кожного окремо, з північного мосту у дніпро!
показать весь комментарий
24.07.2025 09:43 Ответить
Интрига бешеная.
показать весь комментарий
24.07.2025 09:53 Ответить
Як завжди - дрони, які ми ж самі і виробляємо.
показать весь комментарий
24.07.2025 10:11 Ответить
 
 