Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль повідомив, що тип і терміни передачі нового озброєння тримаються у секреті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв'ю Zeit.
"Безперечно, Україна має право захищатись від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми поставляємо Україні", - заявив Вадефуль.
За його словами, оснащення України новими системами озброєння станом на сьогодні – це не фінансова проблема, а скоріше питання доступності та виробничих можливостей під українських та європейських підприємств.
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Andrew Moon
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