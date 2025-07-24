Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль повідомив, що тип і терміни передачі нового озброєння тримаються у секреті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв'ю Zeit.

"Безперечно, Україна має право захищатись від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми поставляємо Україні", - заявив Вадефуль.

За його словами, оснащення України новими системами озброєння станом на сьогодні – це не фінансова проблема, а скоріше питання доступності та виробничих можливостей під українських та європейських підприємств.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців, - Пісторіус