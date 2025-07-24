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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Йоганн Вадефуль про зброю для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль повідомив, що тип і терміни передачі нового озброєння тримаються у секреті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв'ю  Zeit.

"Безперечно, Україна має право захищатись від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати  Путіну, які системи озброєння ми поставляємо Україні", - заявив Вадефуль.

За його словами, оснащення України новими системами озброєння станом на сьогодні – це не фінансова проблема, а скоріше питання доступності та виробничих можливостей під українських та європейських підприємств.

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Автор: 

зброя (7650) війна в Україні (5365) Вадефуль Йоганн (45)


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Свято наближається?
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24.07.2025 09:39 Відповісти
вундервафля від Ваденвуделя. на більше при зєлєнскому не очікуйте, єврею потрібне проловження війни
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24.07.2025 09:40 Відповісти
Вова, а кому, крім українців, не потрібне продовження війни? Європа взагалі відкрито про це заявляє. Мінімум 3 роки, щоб вони там дупи прикрили.
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24.07.2025 10:07 Відповісти
Європі не війна потрібна, а буферна зона, бажано з живим населеням. А пейсатому, власне, війна потрібна, щоб не відповідати за злочини
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24.07.2025 10:16 Відповісти
тільки для цього потрібно скинути зе!шобло, кожного окремо, з північного мосту у дніпро!
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24.07.2025 09:43 Відповісти
Интрига бешеная.
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24.07.2025 09:53 Відповісти
Як завжди - дрони, які ми ж самі і виробляємо.
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24.07.2025 10:11 Відповісти
 
 