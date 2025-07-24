Питання щодо надання Україні Taurus потрібно постійно переглядати, - Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль поділився, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв’ю Die Zeit,

Посадовцю нагадали, що партія Вадефуля ХДС, перебуваючи в опозиції до попереднього уряду Олафа Шольца, критикувала його за те, що він не постачає крилаті ракети Taurus. Однак тепер, будучи при владі, уряд на чолі з ХДС не поспішає з наданням цих засобів ураження. У відповідь на це міністр зауважив, що "вже давно" стримано висловлюється з цього приводу.

"Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи розуміє він тепер позицію ексканцлера Шольца, міністр відповів, що "Україна має право захищатися від нападів".

"Для цього вона також матиме можливості діяти на території Росії. Але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми надаємо Україні", – зазначив Вадефуль.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не постачатиме Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, попри зростання загроз і повторні запити Києва.

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