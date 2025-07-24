УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12753 відвідувача онлайн
Новини Постачання Taurus
791 11

Питання щодо надання Україні Taurus потрібно постійно переглядати, - Вадефуль

taurus

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль поділився, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв’ю Die Zeit,

Посадовцю нагадали, що партія Вадефуля ХДС, перебуваючи в опозиції до попереднього уряду Олафа Шольца, критикувала його за те, що він не постачає крилаті ракети Taurus. Однак тепер, будучи при владі, уряд на чолі з ХДС не поспішає з наданням цих засобів ураження. У відповідь на це міністр зауважив, що "вже давно" стримано висловлюється з цього приводу.

"Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи розуміє він тепер позицію ексканцлера Шольца, міністр відповів, що "Україна має право захищатися від нападів".

"Для цього вона також матиме можливості діяти на території Росії. Але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми надаємо Україні", – зазначив Вадефуль.

Нагадаємо,  міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не постачатиме Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, попри зростання загроз і повторні запити Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Автор: 

Німеччина (7601) Вадефуль Йоганн (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Скоро до дыр протрут это решение своими пересмотрами.
показати весь коментар
24.07.2025 12:38 Відповісти
+4
Переглядати переглянуте шоб переглянути ще раз для поточного переглядання це так приємно. А не переглянути нам ще раз бо переглядання ж зайвим николи не буває.
показати весь коментар
24.07.2025 12:42 Відповісти
+3
Щоб бува випадково не дати ці самі тауруси.
показати весь коментар
24.07.2025 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро до дыр протрут это решение своими пересмотрами.
показати весь коментар
24.07.2025 12:38 Відповісти
щоб старенькі тауруси прикрутити до Ф-16 їх потрібно суттєво модернізувати, а це час і гроші - німці вважають, що ці гроші рентабельніше вкласти в виробництво Нептунів та Сапсанів
показати весь коментар
24.07.2025 13:34 Відповісти
Переглядати переглянуте шоб переглянути ще раз для поточного переглядання це так приємно. А не переглянути нам ще раз бо переглядання ж зайвим николи не буває.
показати весь коментар
24.07.2025 12:42 Відповісти
Щоб бува випадково не дати ці самі тауруси.
показати весь коментар
24.07.2025 12:42 Відповісти
Я завжди скептично відносився до ідеї, що десяток-два Taurus змінять хоч щось, але зараз змінив думку. Навіть однієї ракети достатньо для того, щоб сформувати міцний фундамент для української перемоги, сторону. Може Мерц її таки надасть?
Доставити потрібно своїм ходом, в кабінет Єрмака.
показати весь коментар
24.07.2025 12:42 Відповісти
Мені ніхто не може привезти Taurus. Дальності банально не вистачить.
показати весь коментар
24.07.2025 13:10 Відповісти
Я вас обірав у тому чіслі щоб ви ті @обані ракети вже надалі...робіте це вже...досить розмов
показати весь коментар
24.07.2025 12:43 Відповісти
Треба постійно нагадувати українцям, що тауруси "не на часі", бо путін нападе.
показати весь коментар
24.07.2025 13:00 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 13:01 Відповісти
«Питання щодо надання Україні Taurus потрібно постійно переглядати» - от ще тиждень тому Тауруси стояли на палєтах, аж тут Боневтік підписав смердючий закон і відправку скасували.
показати весь коментар
24.07.2025 13:27 Відповісти
 
 