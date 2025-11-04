Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus - вместо этого обещает дополнительную финансовую помощь, - Handelsblatt

Германия не рассматривает вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus. Вместо этого правительство планирует увеличить финансовую помощь.

По данным издания, переговоры о формате помощи продолжаются, но среди немецких политиков уже сложился консенсус о необходимости дополнительной поддержки Украины. Правительство считает, что прямая передача систем Taurus в настоящее время невыгодна или нежелательна, поэтому приоритет отдают финансированию и другим формам помощи.

Кроме того, в Берлине рассчитывают, что в случае отсутствия поставок Taurus Киев перенаправит часть внешнего и собственного финансирования на развитие собственных дальнобойных систем, прежде всего - на крылатые ракеты "Фламинго". Таким образом ожидается сочетание внешней финансовой поддержки с усилением отечественного производства вооружений.

