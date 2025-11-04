Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus - вместо этого обещает дополнительную финансовую помощь, - Handelsblatt
Германия не рассматривает вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus. Вместо этого правительство планирует увеличить финансовую помощь.
Об этом сообщает Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, переговоры о формате помощи продолжаются, но среди немецких политиков уже сложился консенсус о необходимости дополнительной поддержки Украины. Правительство считает, что прямая передача систем Taurus в настоящее время невыгодна или нежелательна, поэтому приоритет отдают финансированию и другим формам помощи.
Кроме того, в Берлине рассчитывают, что в случае отсутствия поставок Taurus Киев перенаправит часть внешнего и собственного финансирования на развитие собственных дальнобойных систем, прежде всего - на крылатые ракеты "Фламинго". Таким образом ожидается сочетание внешней финансовой поддержки с усилением отечественного производства вооружений.
Помощь от Германии
- Ранее сообщалось, что Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".
- Также до конца года ФРГ передаст Украине две системы Patriot.
- Правительство Германии планирует значительно увеличить финансовую помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пі-пі-пі....... !!!!!
.
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
У міністерстві оборони Швейцарії раніше підтвердили, що США "вирішили переглянути пріоритети" в поставках, щоб посилити підтримку України. Швейцарія закупила у Сполучених Штатів п'ять систем Patriot, очікувалося, що країна отримає їх до 2028 року.
Виробництво системи Patriot, яка призначалася для Швейцарії, займе ще шість-вісім місяців, пише Bild.
За даними видання, комплекс відправиться в Україну, а Німеччина оплатить його поставку.
Ну, и где ракеты?
Или это было очередное миллионное бла-бла-бла от Зеленского?
Неужели он не понимает, что является Президентом, а не шоуменом развлекательного жанра?