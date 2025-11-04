РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9356 посетителей онлайн
Новости Финансовая помощь Поставка Taurus
738 19

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus - вместо этого обещает дополнительную финансовую помощь, - Handelsblatt

Флаг Германии

Германия не рассматривает вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus. Вместо этого правительство планирует увеличить финансовую помощь.

Об этом сообщает Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, переговоры о формате помощи продолжаются, но среди немецких политиков уже сложился консенсус о необходимости дополнительной поддержки Украины. Правительство считает, что прямая передача систем Taurus в настоящее время невыгодна или нежелательна, поэтому приоритет отдают финансированию и другим формам помощи.

Кроме того, в Берлине рассчитывают, что в случае отсутствия поставок Taurus Киев перенаправит часть внешнего и собственного финансирования на развитие собственных дальнобойных систем, прежде всего - на крылатые ракеты "Фламинго". Таким образом ожидается сочетание внешней финансовой поддержки с усилением отечественного производства вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вице-председатель Бундестага Нурипур снова призвал власти Германии передать Украине Taurus

Помощь от Германии

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Германия (7360) финансирование (1847) Taurus (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Роблять все щоб часом не розїбали їх любиму рашку.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:42 Ответить
+4
Добре, що у нас до кінця року по розпорядженню Президента дороблять 3000 ракет. А маючи Фламінго і Нептуни ті тауруси немецьки і непотрібні.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:43 Ответить
+2
....
показать весь комментарий
04.11.2025 17:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага ..задавимо криптою зельоних гнид ..сюр
показать весь комментарий
04.11.2025 17:40 Ответить
ідея закидати грошима зовнішнього та внутрішнього фінансування міндичів - щоб вони подавились
показать весь комментарий
04.11.2025 17:43 Ответить
....
показать весь комментарий
04.11.2025 17:41 Ответить
Київ перенаправить частину зовнішнього та власного фінансування на розвиток власних далекобійних систем, передусім - на крилаті ракети "Фламінго"

пі-пі-пі....... !!!!!

.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:41 Ответить
Роблять все щоб часом не розїбали їх любиму рашку.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:42 Ответить
у них партія"СЛУГ КРЕМЛЯ" первищила своїм рейтингом коаліцію Канцлера...( СХІДНА НІМЕЧЧИНА- ракова пухлина ЄС пострашніша за Угорщину )
показать весь комментарий
04.11.2025 17:46 Ответить
Україна почала нове "велике крадівництво" - на залізниці грають баблом партнерів на бюджет України заради популізму бонусів для пасажирських перевезень.НАСПРАВДІ європейці ********^ись поповнювати офшори ригомародеоні та тягти їх на перевибори себе, вони вже дають голоси за партіїї Ху у Європі.

Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
показать весь комментарий
04.11.2025 18:03 Ответить
Добре, що у нас до кінця року по розпорядженню Президента дороблять 3000 ракет. А маючи Фламінго і Нептуни ті тауруси немецьки і непотрібні.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:43 Ответить
павутина, фламінго, трембіта - довгий нептун
показать весь комментарий
04.11.2025 17:48 Ответить
довгий шептун )))
показать весь комментарий
04.11.2025 17:50 Ответить
ну як що ********** Говнокомандувач розпорядився, дороблядь
показать весь комментарий
04.11.2025 17:55 Ответить
Так зеленському це і треба, впевнений "наші дипломати" вкрай наполягали на такому рішенні.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:48 Ответить
Щоб часом війна не закінчилася.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:48 Ответить
Мразі! Щоб вже вам моск@..я знесла Бранденбурзькі ворота!!
показать весь комментарий
04.11.2025 17:51 Ответить
Да в принципе ничего страшного. Если на эти деньги наделать более эффективного оружия. Другое дело что нет уверенности что деньги эти будут использованы правильно.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:54 Ответить
США висунули Німеччину вперед Швейцарії в черзі на отримання з конвеєра наступних зенітно-ракетних комплексів Patriot.
У міністерстві оборони Швейцарії раніше підтвердили, що США "вирішили переглянути пріоритети" в поставках, щоб посилити підтримку України. Швейцарія закупила у Сполучених Штатів п'ять систем Patriot, очікувалося, що країна отримає їх до 2028 року.
Виробництво системи Patriot, яка призначалася для Швейцарії, займе ще шість-вісім місяців, пише Bild.
За даними видання, комплекс відправиться в Україну, а Німеччина оплатить його поставку.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:04 Ответить
"Ракети вам не треба, беріть краще гроші та озброюйте піхоту - у вас її ще багато."
показать весь комментарий
04.11.2025 18:11 Ответить
Сравнительно недавно Зеленский громко заявлял, что Украина осваивает производство ракет Туарус при помощи Германии и совсем скоро у нас будут свои ракеты.
Ну, и где ракеты?
Или это было очередное миллионное бла-бла-бла от Зеленского?
Неужели он не понимает, что является Президентом, а не шоуменом развлекательного жанра?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:16 Ответить
 
 