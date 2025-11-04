УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9955 відвідувачів онлайн
Новини Фінансова допомога Україні Постачання Taurus
1 449 32

Німеччина не постачатиме Україні ракети Taurus - натомість обіцяє додаткову фіндопомогу, - Handelsblatt

Прапор Німеччини

Німеччина не розглядає питання постачання Україні крилатих ракет Taurus. Натомість уряд планує збільшити фінансову допомогу.

Про це повідомляє Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, переговори щодо формату допомоги тривають, але серед німецьких політиків вже склався консенсус щодо необхідності додаткової підтримки України. Уряд вважає, що пряма передача систем Taurus наразі невигідна або небажана, тому пріоритет віддають фінансуванню й іншим формам допомоги.

Крім того, у Берліні розраховують, що у разі відсутності поставок Taurus Київ перенаправить частину зовнішнього та власного фінансування на розвиток власних далекобійних систем, передусім - на крилаті ракети "Фламінго". Таким чином очікується поєднання зовнішньої фінансової підтримки з посиленням вітчизняного виробництва озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцеголова Бундестагу Нуріпур знову закликав владу Німеччини передати Україні Taurus

Допомога від Німеччини

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Німеччина (7826) фінансування (3305) Taurus Таурус (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Роблять все щоб часом не розїбали їх любиму рашку.
показати весь коментар
04.11.2025 17:42 Відповісти
+7
Щоб часом війна не закінчилася.
показати весь коментар
04.11.2025 17:48 Відповісти
+5
Добре, що у нас до кінця року по розпорядженню Президента дороблять 3000 ракет. А маючи Фламінго і Нептуни ті тауруси немецьки і непотрібні.
показати весь коментар
04.11.2025 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ідея закидати грошима зовнішнього та внутрішнього фінансування міндичів - щоб вони подавились
показати весь коментар
04.11.2025 17:43 Відповісти
....
показати весь коментар
04.11.2025 17:41 Відповісти
Київ перенаправить частину зовнішнього та власного фінансування на розвиток власних далекобійних систем, передусім - на крилаті ракети "Фламінго"

пі-пі-пі....... !!!!!

.
показати весь коментар
04.11.2025 17:41 Відповісти
Роблять все щоб часом не розїбали їх любиму рашку.
показати весь коментар
04.11.2025 17:42 Відповісти
у них партія"СЛУГ КРЕМЛЯ" первищила своїм рейтингом коаліцію Канцлера...( СХІДНА НІМЕЧЧИНА- ракова пухлина ЄС пострашніша за Угорщину )
показати весь коментар
04.11.2025 17:46 Відповісти
Україна почала нове "велике крадівництво" - на залізниці грають баблом партнерів на бюджет України заради популізму бонусів для пасажирських перевезень.НАСПРАВДІ європейці ********^ись поповнювати офшори ригомародеоні та тягти їх на перевибори себе, вони вже дають голоси за партіїї Ху у Європі.

Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
показати весь коментар
04.11.2025 18:03 Відповісти
дають гроші на ракети? дуже погано, погані німці.
показати весь коментар
04.11.2025 19:03 Відповісти
Добре, що у нас до кінця року по розпорядженню Президента дороблять 3000 ракет. А маючи Фламінго і Нептуни ті тауруси немецьки і непотрібні.
показати весь коментар
04.11.2025 17:43 Відповісти
павутина, фламінго, трембіта - довгий нептун
показати весь коментар
04.11.2025 17:48 Відповісти
Великий піzдун.
показати весь коментар
04.11.2025 18:24 Відповісти
ну як що ********** Говнокомандувач розпорядився, дороблядь
показати весь коментар
04.11.2025 17:55 Відповісти
Сподіваюся, що це був сарказм
показати весь коментар
04.11.2025 18:39 Відповісти
Так зеленському це і треба, впевнений "наші дипломати" вкрай наполягали на такому рішенні.
показати весь коментар
04.11.2025 17:48 Відповісти
Щоб часом війна не закінчилася.
показати весь коментар
04.11.2025 17:48 Відповісти
Мразі! Щоб вже вам моск@..я знесла Бранденбурзькі ворота!!
показати весь коментар
04.11.2025 17:51 Відповісти
у тебе з головою все в порядку? думай. що пишеш.
показати весь коментар
04.11.2025 18:32 Відповісти
От що хоче те і пише, ти теж пишеш що хочеш
показати весь коментар
04.11.2025 19:07 Відповісти
Да в принципе ничего страшного. Если на эти деньги наделать более эффективного оружия. Другое дело что нет уверенности что деньги эти будут использованы правильно.
показати весь коментар
04.11.2025 17:54 Відповісти
Більш ефективна зброя: мечі та стріли?
показати весь коментар
04.11.2025 18:39 Відповісти
Нет, например купить у Германии вместо десятков ракет Таурус несколько десятков комплексов Скайнекс.
показати весь коментар
04.11.2025 19:31 Відповісти
США висунули Німеччину вперед Швейцарії в черзі на отримання з конвеєра наступних зенітно-ракетних комплексів Patriot.
У міністерстві оборони Швейцарії раніше підтвердили, що США "вирішили переглянути пріоритети" в поставках, щоб посилити підтримку України. Швейцарія закупила у Сполучених Штатів п'ять систем Patriot, очікувалося, що країна отримає їх до 2028 року.
Виробництво системи Patriot, яка призначалася для Швейцарії, займе ще шість-вісім місяців, пише Bild.
За даними видання, комплекс відправиться в Україну, а Німеччина оплатить його поставку.
показати весь коментар
04.11.2025 18:04 Відповісти
"Ракети вам не треба, беріть краще гроші та озброюйте піхоту - у вас її ще багато."
показати весь коментар
04.11.2025 18:11 Відповісти
Сравнительно недавно Зеленский громко заявлял, что Украина осваивает производство ракет Туарус при помощи Германии и совсем скоро у нас будут свои ракеты.
Ну, и где ракеты?
Или это было очередное миллионное бла-бла-бла от Зеленского?
Неужели он не понимает, что является Президентом, а не шоуменом развлекательного жанра?
показати весь коментар
04.11.2025 18:16 Відповісти
ну блін, дайте луш ракети, їх спиз..ти важче, гроші, ще на фазі переводу пропадуть....
показати весь коментар
04.11.2025 18:33 Відповісти
"Или это было очередное миллионное бла-бла-бла от Зеленского?"...слово "или"(або) тут зайве..як i знак питання...
показати весь коментар
04.11.2025 18:34 Відповісти
подібно до того, що німецькі ракети Taurus, часів завербованої меркельші,така ж сама афера ,як "зелене " "фламінго"Шуму до куя а ракет пару штук виготовлених а на інші пару тисяч не виготовлених ,тупо стирили гроші....
показати весь коментар
04.11.2025 18:35 Відповісти
Порівняли *** із пальцем: Taurus з Фламінго.
Вони довбойоби, ні?
показати весь коментар
04.11.2025 18:35 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога.
показати весь коментар
04.11.2025 18:39 Відповісти
Европейцы ку всегда оглядываться на США. Трамп прокатил с томагавками, значит и тауросов не будет.
показати весь коментар
04.11.2025 18:53 Відповісти
 
 