Німеччина не постачатиме Україні ракети Taurus - натомість обіцяє додаткову фіндопомогу, - Handelsblatt
Німеччина не розглядає питання постачання Україні крилатих ракет Taurus. Натомість уряд планує збільшити фінансову допомогу.
Про це повідомляє Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, переговори щодо формату допомоги тривають, але серед німецьких політиків вже склався консенсус щодо необхідності додаткової підтримки України. Уряд вважає, що пряма передача систем Taurus наразі невигідна або небажана, тому пріоритет віддають фінансуванню й іншим формам допомоги.
Крім того, у Берліні розраховують, що у разі відсутності поставок Taurus Київ перенаправить частину зовнішнього та власного фінансування на розвиток власних далекобійних систем, передусім - на крилаті ракети "Фламінго". Таким чином очікується поєднання зовнішньої фінансової підтримки з посиленням вітчизняного виробництва озброєнь.
Допомога від Німеччини
- Раніше повідомлялось, що Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".
- Також до кінця року ФРН передасть Україні дві системи Patriot.
- Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні.
