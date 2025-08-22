УКР
Віцеголова Бундестагу Нуріпур знову закликав владу Німеччини передати Україні Taurus

Політик Партії зелених Німеччини Омід Нуріпур знову закликає Німеччину до більшої підтримки України, зокрема надати крилаті ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ntv.

"Здатність України протистояти залежить не в останню чергу від наших поставок зброї. Тому ми повинні підтримувати Україну всім, що маємо - включаючи крилаті ракети",  - заявив Нуріпур.

Нагадаємо, у липня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина "не обмірковує" питання про постачання Україні крилатих ракет TAURUS. Водночас він пообіцяв Україні додаткову масштабну допомогу для придбання далекобійних озброєнь.

При цьому глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив,  що питання щодо надання Україні Taurus потрібно постійно переглядати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Домовились із Мерцом не розголошувати деталі щодо постачання Taurus

Топ коментарі
+2
+2

Мерц "валятиме шольца". Але це вже буде "валяти мерца". Спадкоємець слави,***. Всі герої, коли в опозиції. А дорвалися до влади-такі самі нікчеми.
показати весь коментар
22.08.2025 10:50 Відповісти
+1
+1

То таке як з санкціями Трампа..
показати весь коментар
22.08.2025 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки це голос волаючого у пустелі. "Не та тепер Німеччина, Рейн-річка не та".
показати весь коментар
22.08.2025 10:43 Відповісти
Досраки бо буде ескалація. Мерц таке саме сцикло як і Шольц.
показати весь коментар
22.08.2025 10:44 Відповісти
"Мерц таке сцикло як Шольц"? А Боневтік не сцикло? Він вже виробив 3 тисячі балістичних ракет і довгий "Нептун"? Якраз такі як Мерц, Шольц, Байден та інші спасають Україну.
показати весь коментар
22.08.2025 11:22 Відповісти
Мерц "валятиме шольца". Але це вже буде "валяти мерца". Спадкоємець слави,***. Всі герої, коли в опозиції. А дорвалися до влади-такі самі нікчеми.
показати весь коментар
22.08.2025 10:50 Відповісти
Коли Зелені були при владі, передати вимагав Мерц. Клоуни.
показати весь коментар
22.08.2025 10:53 Відповісти
То таке як з санкціями Трампа..
показати весь коментар
22.08.2025 10:55 Відповісти
Омід Нуріпур - істінний арієц. З самої Північної Індії!

Характєр нордічєскій...
Характєр нордічєскій...
показати весь коментар
22.08.2025 11:21 Відповісти
А навіщо нам та слабенька "Таурус"? В нас є своя, розроблена Боневтіком Потужним - рожева "Фламінго", яка може летіти аж 3 тисячі кілометрів і нести тони бойового зараду? За день виробляємо до 6-ти штук. Чи то казка, як про мільярдний ліс?
показати весь коментар
22.08.2025 11:21 Відповісти
Це все лише політичні ігри й означення позицій! Україна не має можливості використати ці ракети повітряного базування-інтеграція до наявних носіїв така ж довготривала й складна як і малоймовірне,найближчим часом,отримання літаків і навченого персоналу для роботи з "Таурасами"! Тож Мерц не "сцикло",Мерц німець-практичний,розважливий,точний!
показати весь коментар
22.08.2025 11:45 Відповісти
зачем нам ваши 10 таурусов. У нас на складах пылтся тысячи нептунов длинных и коротких, в зависимости от потужности и погоды , а скоро еще будут тысячи фламинго
показати весь коментар
22.08.2025 12:08 Відповісти
Розовый фламинго, дитя отката
Розовый фламинго Зе обещал когда-то
Может, в жизни прошлой, мне трудно вспомнить
Думай о хорошем, и плати налоги...
показати весь коментар
22.08.2025 12:22 Відповісти
 
 