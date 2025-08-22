Віцеголова Бундестагу Нуріпур знову закликав владу Німеччини передати Україні Taurus
Політик Партії зелених Німеччини Омід Нуріпур знову закликає Німеччину до більшої підтримки України, зокрема надати крилаті ракети Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ntv.
"Здатність України протистояти залежить не в останню чергу від наших поставок зброї. Тому ми повинні підтримувати Україну всім, що маємо - включаючи крилаті ракети", - заявив Нуріпур.
Нагадаємо, у липня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина "не обмірковує" питання про постачання Україні крилатих ракет TAURUS. Водночас він пообіцяв Україні додаткову масштабну допомогу для придбання далекобійних озброєнь.
При цьому глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що питання щодо надання Україні Taurus потрібно постійно переглядати.
