РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Поставка Taurus
642 11

Вице-глава Бундестага Нурипур снова призвал власти Германии передать Украине Taurus

taurus

Политик Партии зеленых Германии Омид Нурипур снова призывает Германию к большей поддержке Украины, в частности предоставить крылатые ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.

"Способность Украины противостоять зависит не в последнюю очередь от наших поставок оружия. Поэтому мы должны поддерживать Украину всем, что имеем, включая крылатые ракеты", - заявил Нурипур.

Напомним, в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия "не обдумывает" вопрос о поставках Украине крылатых ракет TAURUS. В то же время он пообещал Украине дополнительную масштабную помощь для приобретения дальнобойных вооружений.

При этом глава МИД Германии Иоганн Вадефуль отметил, что вопрос о предоставлении Украине Taurus нужно постоянно пересматривать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Договорились с Мерцом не разглашать детали по поставкам Taurus

Автор: 

Германия (7226) Taurus (57)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Мерц "валятиме шольца". Але це вже буде "валяти мерца". Спадкоємець слави,***. Всі герої, коли в опозиції. А дорвалися до влади-такі самі нікчеми.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:50 Ответить
+1
То таке як з санкціями Трампа..
показать весь комментарий
22.08.2025 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки це голос волаючого у пустелі. "Не та тепер Німеччина, Рейн-річка не та".
показать весь комментарий
22.08.2025 10:43 Ответить
Досраки бо буде ескалація. Мерц таке саме сцикло як і Шольц.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:44 Ответить
"Мерц таке сцикло як Шольц"? А Боневтік не сцикло? Він вже виробив 3 тисячі балістичних ракет і довгий "Нептун"? Якраз такі як Мерц, Шольц, Байден та інші спасають Україну.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:22 Ответить
Мерц "валятиме шольца". Але це вже буде "валяти мерца". Спадкоємець слави,***. Всі герої, коли в опозиції. А дорвалися до влади-такі самі нікчеми.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:50 Ответить
Коли Зелені були при владі, передати вимагав Мерц. Клоуни.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:53 Ответить
То таке як з санкціями Трампа..
показать весь комментарий
22.08.2025 10:55 Ответить
Омід Нуріпур - істінний арієц. З самої Північної Індії!
Характєр нордічєскій...
показать весь комментарий
22.08.2025 11:21 Ответить
А навіщо нам та слабенька "Таурус"? В нас є своя, розроблена Боневтіком Потужним - рожева "Фламінго", яка може летіти аж 3 тисячі кілометрів і нести тону бойового зараду? За день виробляємо до 6-ти штук. Чи то казка, як про мільярдний ліс?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:21 Ответить
Це все лише політичні ігри й означення позицій! Україна не має можливості використати ці ракети повітряного базування-інтеграція до наявних носіїв така ж довготривала й складна як і малоймовірне,найближчим часом,отримання літаків і навченого персоналу для роботи з "Таурасами"! Тож Мерц не "сцикло",Мерц німець-практичний,розважливий,точний!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:45 Ответить
зачем нам ваши 10 таурусов. У нас на складах пылтся тысячи нептунов длинных и коротких, в зависимости от потужности и погоды , а скоро еще будут тысячи фламинго
показать весь комментарий
22.08.2025 12:08 Ответить
Розовый фламинго, дитя отката
Розовый фламинго Зе обещал когда-то
Может, в жизни прошлой, мне трудно вспомнить
Думай о хорошем, и плати налоги...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:22 Ответить
 
 