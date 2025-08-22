Вице-глава Бундестага Нурипур снова призвал власти Германии передать Украине Taurus
Политик Партии зеленых Германии Омид Нурипур снова призывает Германию к большей поддержке Украины, в частности предоставить крылатые ракеты Taurus.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.
"Способность Украины противостоять зависит не в последнюю очередь от наших поставок оружия. Поэтому мы должны поддерживать Украину всем, что имеем, включая крылатые ракеты", - заявил Нурипур.
Напомним, в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия "не обдумывает" вопрос о поставках Украине крылатых ракет TAURUS. В то же время он пообещал Украине дополнительную масштабную помощь для приобретения дальнобойных вооружений.
При этом глава МИД Германии Иоганн Вадефуль отметил, что вопрос о предоставлении Украине Taurus нужно постоянно пересматривать.
