Зеленський про Taurus для України: Остаточного рішення ще не ухвалено

Остаточного рішення щодо постачання Україні німецьких ракет Taurus ще не ухвалено.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Остаточного рішення немає

"Рішення немає. Але і війна ще не закінчилася",- сказав глава держави.

Він наголосив на складності процесу отримання озброєння. Зеленський зазначив, що у цьому питанні в діалозі з німецькою стороною слід знайти баланс.

"Я не можу обирати все. Звичайно, я хотів би обрати все під час війни, але я не можу цього зробити. Тому я сподіваюсь, що ви розумієте, чому я так не можу зробити. Я маю щось обирати",- сказав український лідер.

Інша допомога від Німеччини

Водночас Зеленський зазначив, що Україна отримує від Німеччини іншу допомогу, згадавши також про спільне виробництво дронів.

"Вчора ми відкрили лінію спільного військового виробництва. Ми почали будувати дрони, і ці дрони вже надійшли на фронт", - сказав глава держави.

