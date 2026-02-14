Зеленський про Taurus для України: Остаточного рішення ще не ухвалено

Остаточного рішення щодо постачання Україні німецьких ракет Taurus ще не ухвалено.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Остаточного рішення немає 

"Рішення немає. Але і війна ще не закінчилася",- сказав глава держави.

Він наголосив на складності процесу отримання озброєння. Зеленський зазначив, що у цьому питанні в діалозі з німецькою стороною слід знайти баланс.

"Я не можу обирати все. Звичайно, я хотів би обрати все під час війни, але я не можу цього зробити. Тому я сподіваюсь, що ви розумієте, чому я так не можу зробити. Я маю щось обирати",- сказав український лідер.

Інша допомога від Німеччини

Водночас Зеленський зазначив, що Україна отримує від Німеччини іншу допомогу, згадавши також про спільне виробництво дронів.

"Вчора ми відкрили лінію спільного військового виробництва. Ми почали будувати дрони, і ці дрони вже надійшли на фронт", - сказав глава держави.

+11
Та ні, рішення якраз таки є, і давно)
14.02.2026 19:55 Відповісти
+9
Якщо випросити в союзників висоотехнологічну зброю для захисту України (що входить в твої прямі повноваження Президента України) в тебе не виходить - то нафіга ти нам потрібен як президент? Йди краще в клоуни!
14.02.2026 20:10 Відповісти
+8
10 млн українців виїхали і не повернуться ніколи, кількість загиблих цивільних і військових вже наближається до мільйона. крутий ти рятувальник. не рятуй більше нікого.
14.02.2026 20:10 Відповісти
ви мене випередили. а це їбанько ще не зрозуміло. от же ж вибрали презедента дурачка. ржемо всією маршруткою.
шкода що ви не балотувались в прези
ти мені зажав декілька мільйонів грн, щоб я зміг подати свою кандидатуру.
я націю спас не давши .
Та що ж йому робити? Все розуміє, як і інші, але щось молоти треба.
та нічого воно не розуміє. воно тупе, капець.
Великий Лідор ********** по категорії разговорного жанру

.
Та закрий ²бальник(Мерц казав ,що мовчатиме ,а ти потужно среш Україні(((
а це все іноземне що є в нашому війську хто випросив , ну крім вас ?
Ну, наприклад, то все безкоштовні подарунки...
ну ви ж точнісенько знаєте що не подарунки . А як по вашому , то хто обдарований ?
Іванов? Чи Петров? Чи Подоляк?

А ну, перелогінься!
просте запитання , а яка душевна відповідь . І я вас з мирзенними особами не порівнював .
Сонце сьогоні світило.Знаєш хто "випросив"?
ви напевно
Та ле там,то все Лідор нації!Вождь племені!
Перекладаючи з мови телемарафону на людську мову: Таурусів ніхто не дасть і не чекайте!
І не буде ухвалено нажаль, з такою "дипломатією" криворізьською
…. Після дощику, в четвер…все буде
В України є набагато кращі ракети від Тауросів, тому вони їй не потрібні!
Що він сказав,переведіть мені,будь ласка.
Що воно меле?
«Я не можу обирати все. Звичайно, я хотів би обрати все під час війни, але я не можу цього зробити. Тому я сподіваюсь, що ви розумієте, чому я так не можу зробити. Я маю щось обирати"

Щоб так висловлювати свої думки Трампу знадобилося приблизно 80 років. Наш до 50 уже як 20 річний ветеран деменції.
,,Я не можу обрати все'' - каже Володимир Олександрович, і це, мабуть, найщиріша правда, яку ми чули. !!! Свій головний доленосний вибір він зробив ще до повномасштабного вторгнення: між ракетами, що летять на 500 км, і асфальтом, по якому тепер так зручно відступати або підвозити гуманітарку.....Справді, навіщо нам були потрібні власні ,,Громи'' та ,,Вільхи'', якщо зараз можна натхненно стати в чергу до Шольца? Це ж справжнє мистецтво - щоразу чути німецьке ,,,Nein'' і продовжувати шукати той самий міфічний ,,баланс''. А баланс у нас ідеальний: власних ракет немає, зате ям на дорогах до кордону стало значно менше.....
Бідний наш президент... Він знову перед дилемою......Мабуть, згадує лютий 22-го, коли вибір між армією та дорогами пояснювали просто: ,,інакше грошей не вистачить''. Стратегія виявилася стабільною: тоді ми обирали комфортні поїздки замість оборони, а тепер - статус ,,майстра спорту з пошуку допомоги'' замість закритих ракетних програм.
Цитата ,,Я не можу обрати все'' - це новий девіз нашого ОПК ! Колись ми вже обрали не фінансувати своє виробництво, бо ракети не допомагають піаритися на відкритті мостів. Тепер, коли німці видають зброю порціями, як десерт у дорогому ресторані, ми раптом знову згадали про ,,складний вибір''.....Звичайно, набагато легше підбирати слова для виправдань, ніж визнати очевидне: ,,Велике будівництво'' свого часу виявилося масштабним захороненням оборонного бюджету в чорнозем. А баланс нарешті знайдено: дороги є, а ракети - ,,в процесі обговорення''.
задовбали вже розвозити про ті "тауруси". Їх у нас ніколи не буде, бо їх по-перше у боєздатному стані залишилось близько двохсот одиниць, а по-друге, носіїв цих КР у нас не передбачається щонайменше у найближчі два роки.
