Зеленський про Taurus для України: Остаточного рішення ще не ухвалено
Остаточного рішення щодо постачання Україні німецьких ракет Taurus ще не ухвалено.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.
Остаточного рішення немає
"Рішення немає. Але і війна ще не закінчилася",- сказав глава держави.
Він наголосив на складності процесу отримання озброєння. Зеленський зазначив, що у цьому питанні в діалозі з німецькою стороною слід знайти баланс.
"Я не можу обирати все. Звичайно, я хотів би обрати все під час війни, але я не можу цього зробити. Тому я сподіваюсь, що ви розумієте, чому я так не можу зробити. Я маю щось обирати",- сказав український лідер.
Інша допомога від Німеччини
Водночас Зеленський зазначив, що Україна отримує від Німеччини іншу допомогу, згадавши також про спільне виробництво дронів.
"Вчора ми відкрили лінію спільного військового виробництва. Ми почали будувати дрони, і ці дрони вже надійшли на фронт", - сказав глава держави.
Щоб так висловлювати свої думки Трампу знадобилося приблизно 80 років. Наш до 50 уже як 20 річний ветеран деменції.
Бідний наш президент... Він знову перед дилемою......Мабуть, згадує лютий 22-го, коли вибір між армією та дорогами пояснювали просто: ,,інакше грошей не вистачить''. Стратегія виявилася стабільною: тоді ми обирали комфортні поїздки замість оборони, а тепер - статус ,,майстра спорту з пошуку допомоги'' замість закритих ракетних програм.
Цитата ,,Я не можу обрати все'' - це новий девіз нашого ОПК ! Колись ми вже обрали не фінансувати своє виробництво, бо ракети не допомагають піаритися на відкритті мостів. Тепер, коли німці видають зброю порціями, як десерт у дорогому ресторані, ми раптом знову згадали про ,,складний вибір''.....Звичайно, набагато легше підбирати слова для виправдань, ніж визнати очевидне: ,,Велике будівництво'' свого часу виявилося масштабним захороненням оборонного бюджету в чорнозем. А баланс нарешті знайдено: дороги є, а ракети - ,,в процесі обговорення''.