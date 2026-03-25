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Новини Постачання Taurus
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Україні більше не потрібні далекобійні крилаті ракети Taurus, - Мерц

ракета Taurus

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті.

Про це Мерц сказав на слуханнях у Бундестазі, цитує n-tv, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція Мерца

Мерц заявив, що зараз не бачить сенсу передавати ракети Taurus Україні, оскільки Київ сам виготовляє далекобійне озброєння.

"Сьогодні Україна має власні далекобійні озброєння, які є значно ефективнішими, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет "Taurus", які ми могли б поставити", - пояснив він.

Мерц зазначив, що сьогодні Україна "досягла значного прогресу в галузі озброєнь порівняно з тим, що ми обговорювали на початку війни".

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Попередні заяви Мерца

Німецький канцлер також пояснив свої передвиборчі заклики до передачі Києву далекобійних ракет. Тоді він припускав, що Бундесвер має у запасах достатньо справних одиниць Taurus, які б можна було передати Україні.

  • Зазначимо, що перед своїм обранням на посаду канцлера політик неодноразово закликав німецький уряд передати Україні далекобійні ракети. Такі запити лунали й від Києва, але Берлін відмовився передавати ці ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не постачатиме Україні ракети Taurus - натомість обіцяє додаткову фіндопомогу, - Handelsblatt

Автор: 

Німеччина (8108) крилаті ракети (1128) Taurus Таурус (67) Мерц Фрідріх (467)
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Топ коментарі
+24
Напрасно Ви так. Треба бути вдячним, він дуже багато для нас зробив.
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25.03.2026 18:41 Відповісти
+20
Слава "Фламинго" достигла ушей Мерца...
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25.03.2026 18:30 Відповісти
+19
А перед виборами Мерц розпинався що передасть Україні ракети.
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25.03.2026 18:33 Відповісти

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