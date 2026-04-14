Виробник дронів Quantum Systems розширює співпрацю з Україною

Індустрія дронів

Німецька компанія Quantum Systems створює нові СП з українськими партнерами для розвитку виробництва безпілотників і посилення оборонної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Компанія оголосить про нові спільні підприємства з українськими виробниками під час політичної зустрічі високого рівня, яка відбудеться цього тижня в Берліні", - йдеться у повідомленні.

Проте деталі не уточнюються.

Компанія Quantum Systems розширює співпрацю з Україною, керуючи спільним підприємством Quantum Frontline Industries, створеним у межах ініціативи "Будуй з Україною".

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Масштабне виробництво дронів для ЗСУ

Спільне підприємство разом із Frontline Robotics нарощує виробництво до 10 тисяч багатоцільових квадрокоптерів-дронів у Німеччині для потреб Збройні сили України.

Перша партія була поставлена наприкінці березня 2026 року.

У компанії повідомили, що найближчим часом планується запуск ще двох спільних підприємств, деталі яких поки не розкриваються.

"Quantum Systems є провідною компанією в німецько-українській промисловій співпраці. Наше існуюче спільне підприємство QFI демонструє, що виробничі потужності в Німеччині можуть бути налагоджені протягом кількох тижнів, а операційні системи будуть доставлені в Україну. Ми переконані, що ця співпраця стане основою майбутнього оборонного потенціалу Європи", – сказав керуючий директор Quantum Frontline Industries Маттіас Лена.

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