Производитель дронов Quantum Systems расширяет сотрудничество с Украиной

Немецкая компания Quantum Systems создает новые совместные предприятия с украинскими партнерами для развития производства беспилотников и укрепления сотрудничества в оборонной сфере.

"Компания объявит о новых совместных предприятиях с украинскими производителями во время политической встречи высокого уровня, которая состоится на этой неделе в Берлине", - говорится в сообщении.

Однако детали не уточняются.

Компания Quantum Systems расширяет сотрудничество с Украиной, управляя совместным предприятием Quantum Frontline Industries, созданным в рамках инициативы "Строй с Украиной".

Масштабное производство дронов для ВСУ

Совместное предприятие вместе с Frontline Robotics наращивает производство до 10 тысяч многоцелевых квадрокоптеров-дронов в Германии для нужд Вооруженных сил Украины.

Первая партия была поставлена в конце марта 2026 года.

В компании сообщили, что в ближайшее время планируется запуск еще двух совместных предприятий, детали которых пока не раскрываются.

"Quantum Systems является лидирующей компанией в немецко-украинском промышленном сотрудничестве. Наше существующее совместное предприятие QFI демонстрирует, что производственные мощности в Германии могут быть налажены в течение нескольких недель, а операционные системы будут доставлены в Украину. Мы убеждены, что это сотрудничество станет основой будущего оборонного потенциала Европы", – сказал управляющий директор Quantum Frontline Industries Маттиас Лена.

