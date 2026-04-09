Новый завод по производству дронов построят в Чехии

Чешский производитель беспилотников Primoco UAV получил разрешение на строительство нового предприятия в г. Писек, что поможет компании увеличить производство дронов до 300 единиц в год.

Строительство должно начаться в 2028 году

Primoco UAV инвестирует в проект, подготовку которого начали в апреле 2024 года, 750 миллионов крон (30,6 миллиона евро). Строительство нового предприятия должно начаться в 2028 году.

Генеральный директор Primoco Ладислав Семетковский отметил, что после приобретения аэропорта Писек-Крашовице в 2019 году компания стала глобальным игроком на рынке дронов.

"Новое предприятие в Писеке не только будет отвечать этому росту, но и благодаря своему архитектурному качеству станет современным производственным предприятием 21 века", - сказал Семетковский.

Отмечается, что Primoco UAV разрабатывает и производит беспилотники, которые применяются для решения широкого спектра гражданских и военных задач и могут летать в полностью автономном режиме в соответствии с запрограммированными планами полета.

Характеристики дронов от Primoco UAV

Дроны Primoco One 150 взлетают и садятся в полностью автоматическом режиме, способны находиться в воздухе до 15 часов и имеют увеличенную дальность полета.

БПЛА используются для проверки исправности трубопроводов и распределительных сетей в энергетическом секторе, обеспечения пограничной и прибрежной безопасности, мониторинга пожаров, а также в поисково-спасательных целях.

