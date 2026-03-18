Укрепление партнерства в сфере обороны: NAUDI провела встречи с компаниями ОПК Чехии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 18 марта, в Киеве состоялись двусторонние B2B-встречи между частными украинскими и чешскими производителями оборонной продукции, организованные Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Детали мероприятия

В мероприятии приняли участие представители чешской инициативы, Ассоциации оборонной и безопасности промышленности (DSIA), Межправительственного агентства по оборонному сотрудничеству AMOS при Министерстве обороны Чехии (Чешская инициатива), а также украинских компаний-участников NAUDI.

Встречу открыли председатель NAUDI Сергей Пашинский и директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики Алеш Витечка.

Председатель NAUDI Пашинский подчеркнул стратегическую важность развития международного сотрудничества в условиях полномасштабной войны и поблагодарил чешских партнеров за последовательную поддержку Украины.

"Мы рады приветствовать наших чешских друзей и партнеров, с которыми с начала полномасштабной войны наладили тесное и результативное сотрудничество. Сегодня для Украины чрезвычайно важно не только наращивать собственное производство для нужд Сил обороны, но и развивать горизонтальные кооперационные связи с европейскими партнерами. Именно такое сотрудничество является важной составляющей укрепления обороноспособности Украины и безопасности всей Европы", — отметил Пашинский.

К участникам встречи также обратился Алеш Витечка, который играет ключевую роль в координации поставок вооружения, боеприпасов и оборонных проектов для Украины, в частности в рамках так называемой "чешской инициативы".

"Подобные встречи уже стали регулярной и эффективной платформой для прямой коммуникации между чешскими и украинскими оборонными компаниями. На этот раз в Киев прибыли представители чешских компаний, работающих в сферах беспилотных и антидроновых технологий, радиоэлектронной борьбы, кибербезопасности, интеграции оборонных решений и других направлений, критически важных для современного поля боя. "Мы открыты для предметного сотрудничества и заинтересованы в развитии новых совместных проектов с украинскими партнерами", — отметил Витечка.

К вступительному слову также присоединился вице-президент Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Чехии (DSIA) и исполнительный директор компании Swordfish Ярослав Пехачек, который подчеркнул высокий экспортный потенциал чешской оборонной промышленности и готовность к расширению сотрудничества с украинскими производителями.

"Чешская оборонная индустрия является экспортно-ориентированной и имеет широкие международные связи, которые могут быть полезны для развития новых форматов сотрудничества с украинскими партнерами. Мы открыты для диалога, обмена опытом и поиска практических решений, которые будут отвечать актуальным потребностям украинского оборонно-промышленного комплекса", — подчеркнул Пехачек.

В рамках мероприятия были проведены B2B-сессии, во время которых представители чешских компаний лично пообщались с украинскими производителями, обсудили возможные направления сотрудничества, обменялись контактами и наметили перспективные форматы кооперации.

Отмечается, что встреча стала еще одним важным шагом в укреплении партнерства между украинским и чешским оборонно-промышленными комплексами и подтвердила высокий уровень взаимной заинтересованности в развитии совместных проектов в сферах производства, локализации, технологического обмена и интеграции современных оборонных решений.

