Украинский ОПК уже имеет продукцию, которая может быть конкурентоспособной на европейском рынке, - NAUDI

Украинский ОПК преобразился по сравнению с 2021 годом. Сейчас страна может предложить многое на европейском рынке.

Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров во время форума "Бизнес и евроинтеграция".

Во время выступления на дискуссионной панели "Евроинтеграция. Вызовы и возможности" он отметил, что для украинского частного ОПК евроинтеграция должна рассматриваться не только как выход на новый рынок, а прежде всего как возможность для стратегического партнерства с европейскими компаниями.

"Евроинтеграцию мы видим в партнерстве с европейскими компаниями. На европейском рынке в оборонной сфере конкуренция еще больше, чем во многих других отраслях, а в некоторых случаях речь идет не только об экономической конкуренции, но и о политическом протекционизме", — пояснил исполнительный директор NAUDI.

Гончаров заявил, что украинские производители уже имеют конкурентные решения, которые могут быть востребованы в ЕС.

"На сегодняшний день украинский ОПК полностью изменился по сравнению с 2021 годом. И нам уже есть что предложить, в том числе европейскому рынку, и у нас уже есть продукция, которая может быть конкурентоспособной на европейском рынке", - подчеркнул он.

Экспорт оружия

Гончаров заявил, что украинские производители готовы работать на внешних рынках, ведь у них есть соответствующий опыт и традиции, а действующее законодательство уже содержит достаточно инструментов для принятия необходимых решений.

"Украинские предприниматели готовы работать на экспорт. Они в основном все знают, как работать на экспорт, потому что Украина всегда была экспортером оборонной продукции, имеет давние традиции. На сегодняшний день национального законодательства достаточно для того, чтобы решать эти вопросы", — подчеркнул он.

В то же время Гончаров предостерег от чрезмерного регулирования и попыток усложнять условия работы бизнеса дополнительными процедурами, которые могут замедлить развитие отрасли и привести к потере времени в условиях жесткой международной конкуренции.

Также исполнительный директор NAUDI обратил внимание на рост интереса к украинской оборонной продукции на традиционных для Украины внешних рынках, в частности на Ближнем Востоке, где сейчас наблюдается повышенный спрос на оборонные решения.

