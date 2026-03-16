Український ОПК вже має продукцію, що може бути конкурентною на європейському ринку, - NAUDI

Український ОПК змінився порівняно з 2021 роком. Зараз країні є що запропонувати на європейському ринку.

Про це заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров під час форуму "Бізнес та Євроінтеграція".

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Що відомо?

Під час виступу на дискусійній панелі "Євроінтеграція. Виклики і можливості" він зазначив, що для українського приватного ОПК євроінтеграція має розглядатися не лише як вихід на новий ринок, а передусім як можливість для стратегічного партнерства з європейськими компаніями.

"Євроінтеграцію ми вбачаємо в партнерстві з європейськими компаніями. На європейському ринку в оборонній сфері конкуренція ще більша, ніж у багатьох інших галузях, а в деяких випадках йдеться не лише про економічну конкуренцію, а й про політичний протекціонізм", - пояснив виконавчий директор NAUDI.

Гончаров заявив, що українські виробники вже мають конкурентні рішення, які можуть бути потрібними в ЄС.

"На сьогодні український ОПК абсолютно змінився порівняно з 2021 роком. І нам уже є що запропонувати, в тому числі європейському ринку, і в нас уже є продукція, яка може бути конкурентною на європейському ринку", - наголосив він.

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Експорт зброї

Гончаров заявив, що українські виробники готові працювати на зовнішніх ринках, адже мають відповідний досвід і традиції, а чинне законодавство вже містить достатньо інструментів для ухвалення необхідних рішень.

"Українські підприємці готові працювати на експорт. Вони здебільшого всі знають, як працювати на експорт, тому що Україна завжди була експортером оборонної продукції, має давні традиції. На сьогодні національного законодавства достатньо для того, щоб вирішувати ці питання", - наголосив він.

Водночас Гончаров застеріг від надмірного регулювання та спроб ускладнювати умови роботи бізнесу додатковими процедурами, які можуть сповільнити розвиток галузі та втрату часу в умовах жорсткої міжнародної конкуренції.

Також виконавчий директор NAUDI звернув увагу на зростання інтересу до української оборонної продукції на традиційних для України зовнішніх ринках, зокрема на Близькому Сході, де нині спостерігається підвищений попит на оборонні рішення.

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