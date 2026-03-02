Оборонна галузь долучається до відновлення захисників: NAUDI та клініка "Оберіг" запускають програму реабілітації військових. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 березня, Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) та приватна клінка "Оберіг" підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає системну підтримку лікування та реабілітацію українських військових і ветеранів. Ініціатива стала першим комплексним соціальним проєктом асоціації у сфері медичної допомоги пораненим захисникам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Оборонна галузь відповідальна не лише за зброю

NAUDI заснована у 2020 році, - компанія об’єднує понад 100 приватних підприємств оборонно-промислового сектору. До складу асоціації входять виробники броньованої техніки, самохідних артилерійських систем, безпілотників, радарів, комплексів радіоелектронної боротьби, боєприпасів і систем розвідки. Компанії-учасники постачають продукцію Міністерству оборони України та іншим державним замовникам.





Втім, цього разу йдеться не про виробництво озброєння. Підписаний меморандум фіксує довгострокове партнерство у сфері реабілітації військових, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій. В асоціації наголошують: оборонна галузь має не лише забезпечувати армію технікою, а й брати відповідальність за відновлення бійців, які пожертвували своїм здоров'ям.

У межах співпраці передбачено щомісячне збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть повний курс медичної реабілітації. Йдеться насамперед про пацієнтів з ампутаціями, зі складними спінальними травмами, політравмами, нейропатіями.

До центру прибувають військові з різних регіонів України та з інших медичних закладів, де вони проходили первинне лікування.

У клініці наголошують, що кожен пацієнт має власну історію поранення і відновлення, однак спільною метою для всіх є повернення до максимально повноцінного життя. Медики підкреслюють: реабілітація - це не лише фізичне відновлення, а й тривалий психологічний та соціальний процес, у якому важливою є стабільна підтримка.

Участь в Меморандумі є продовженням системної допомоги від NAUDI для Сил безпеки та оборони – підприємства Асоціації також підтримують і окремі бригади та батальйони.

Міжнародне залучення партнерів

Окремий напрям співпраці - робота з іноземними партнерами. Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров повідомив, що нині тривають перемовини з кількома міжнародними організаціями та потенційними інвесторами щодо долучення до ініціативи. В асоціації підкреслюють, що мета - не просто залучити кошти, а вибудувати повноцінне партнерство.

Очікується, що розширення партнерства та залучення міжнародних інвесторів дозволить суттєво збільшити обсяги допомоги та забезпечити стабільне фінансування програм реабілітації українських військових.

В умовах повномасштабної війни потреба у високоякісній реабілітації постійно зростає. Кількість військових із тяжкими травмами залишається значною, і державна система охорони здоров’я працює під надвисоким навантаженням. Саме тому залучення приватного сектору до підтримки поранених стає критично важливим.

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