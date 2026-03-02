Оборонная отрасль присоединяется к восстановлению защитников: NAUDI и клиника "Оберіг" запускают программу реабилитации военных. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 марта, Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) и частная клиника "Оберіг" подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает системную поддержку лечения и реабилитации украинских военных и ветеранов. Инициатива стала первым комплексным социальным проектом ассоциации в сфере медицинской помощи раненым защитникам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Оборонная отрасль ответственна не только за оружие

NAUDI основана в 2020 году, - компания объединяет более 100 частных предприятий оборонно-промышленного сектора. В состав ассоциации входят производители бронированной техники, самоходных артиллерийских систем, беспилотников, радаров, комплексов радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и систем разведки. Компании-участники поставляют продукцию Министерству обороны Украины и другим государственным заказчикам.





Впрочем, на этот раз речь идет не о производстве вооружения. Подписанный меморандум фиксирует долгосрочное партнерство в сфере реабилитации военных, получивших тяжелые ранения во время боевых действий. В ассоциации отмечают: оборонная отрасль должна не только обеспечивать армию техникой, но и брать на себя ответственность за восстановление бойцов, которые пожертвовали своим здоровьем.

В рамках сотрудничества предусмотрено ежемесячное увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить полный курс медицинской реабилитации. Речь идет, прежде всего, о пациентах с ампутациями, со сложными спинальными травмами, политравмами, нейропатиями.

В центр прибывают военные из разных регионов Украины и из других медицинских учреждений, где они проходили первичное лечение.

В клинике отмечают, что каждый пациент имеет свою историю ранения и восстановления, однако общей целью для всех является возвращение к максимально полноценной жизни. Медики подчеркивают: реабилитация - это не только физическое восстановление, но и длительный психологический и социальный процесс, в котором важна стабильная поддержка.

Участие в Меморандуме является продолжением системной помощи от NAUDI для Сил безопасности и обороны – предприятия Ассоциации также поддерживают отдельные бригады и батальоны.

Международное привлечение партнеров

Отдельное направление сотрудничества - работа с иностранными партнерами. Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими международными организациями и потенциальными инвесторами о присоединении к инициативе. В ассоциации подчеркивают, что цель – не просто привлечь средства, а выстроить полноценное партнерство.

Ожидается, что расширение партнерства и привлечение международных инвесторов позволит существенно увеличить объемы помощи и обеспечить стабильное финансирование программ реабилитации украинских военных.

В условиях полномасштабной войны потребность в высококачественной реабилитации постоянно растет. Количество военных с тяжелыми травмами остается значительным, и государственная система здравоохранения работает под сверхвысокой нагрузкой. Именно поэтому привлечение частного сектора к поддержке раненых становится критически важным.

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