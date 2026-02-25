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Новости Фото Реабилитация военных
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В Киеве открыли новое отделение для реабилитации раненых военных, - Кличко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве открыли новое отделение реабилитации раненых военных

В Киеве после реконструкции одной из городских больниц открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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"В одной из городских больниц открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины — на 36 коек. Основное направление работы — оказание комплексной помощи пациентам с нарушениями функционирования. Прежде всего речь идет о военнослужащих после ранений и травм, приведших к ограничению физических функций", — сообщил Виталий Кличко.

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Финансирование и оборудование

В целом на ремонт медучреждения город направил 61,6 млн грн. Из них 75% стоимости работ по созданию отделения профинансировали из городского бюджета. Отдельно 600 тыс. грн выделили на закупку специализированного реабилитационного оборудования, - сообщил Кличко.

В Киеве открыли новое отделение реабилитации раненых военных

Пространство для реабилитации создали с учетом принципов безбарьерности. Палаты предусматривают одно-, двух- и трехместное размещение. Они оснащены инклюзивными санузлами, функциональными кроватями и системой климат-контроля.

В Киеве открыли новое отделение реабилитации раненых военных

В отделении работает мультидисциплинарная команда. В нее входят врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи и терапевты речи и речи. Реабилитацию пациентов начинают еще в остром периоде лечения — в отделениях интенсивной терапии, политравмы, нейрохирургии и травматологии. Это позволяет обеспечить непрерывность восстановления.

В Киеве открыли новое отделение реабилитации раненых военных

Мэр Киева подчеркнул, что открытие отделения является очередным шагом в развитии инклюзивной медицинской инфраструктуры столицы и повышении качества услуг для военных и гражданских пациентов.

В Киеве открыли новое отделение реабилитации раненых военных

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Автор: 

Киев (26407) Кличко Виталий (4645) медицина (2526) ранение (3375) реабилитация (354)
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Дякую пане мер!
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25.02.2026 19:52 Ответить
Зараз повискакаують з щілин прихильники лайна 95 проби!
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25.02.2026 19:57 Ответить
"Знову гроші громади розбазарює! Краще б міст Патона відремонтував!"
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25.02.2026 20:02 Ответить
А ще краще рядом новий побудував
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25.02.2026 20:04 Ответить
На сьогодні більше потрібна турбота про військових. І правильно Кличко робить. Але великі рейтинги в Усика, який більше турбується про московську церкву. Кличка навіть не згадав мудрий український нарід.
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25.02.2026 20:10 Ответить
 
 