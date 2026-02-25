У Києві відкрили нове відділення для реабілітації поранених військових - Кличко. ФОТОрепортаж

У Києві після реконструкції однієї з міських лікарень відкрили нове відділення фізичної та реабілітаційної медицини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

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"В одній з міських лікарень відкрили нове відділення фізичної та реабілітаційної медицини — на 36 ліжок. Основний напрям роботи — надання комплексної допомоги пацієнтам із порушеннями функціонування. Насамперед ідеться про військовослужбовців після поранень і травм, що призвели до обмеження фізичних функцій", — повідомив Віталій Кличко.

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Фінансування та обладнання

Загалом на ремонт медзакладу місто спрямувало 61,6 млн грн. З них 75% вартості робіт зі створення відділення профінансували з міського бюджету. Окремо 600 тис. грн виділили на закупівлю спеціалізованого реабілітаційного обладнання, - повідомив Кличко.

Простір для реабілітації створили з урахуванням принципів безбар’єрності. Палати передбачають одно-, дво- та тримісне розміщення. Вони оснащені інклюзивними санвузлами, функціональними ліжками та системою клімат-контролю.

У відділенні працює мультидисциплінарна команда. До неї входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та терапевти мови й мовлення. Реабілітацію пацієнтів починають ще в гострому періоді лікування — у відділеннях інтенсивної терапії, політравми, нейрохірургії та травматології. Це дає змогу забезпечити безперервність відновлення.

Мер Києва наголосив, що відкриття відділення є черговим кроком у розвитку інклюзивної медичної інфраструктури столиці та підвищенні якості послуг для військових і цивільних пацієнтів.

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