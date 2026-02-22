Мер Парижу Ідальго вшосте з початку вторгнення відвідала Київ і привезла допомогу - генератори, - Кличко

Кличко та Ідальго

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та членами французької делегації, які передали Києву партію великих генераторів.

Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Париж передав Києву генератори для енергетичної стабільності

"Зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та членами делегації французької столиці, які прибули до Києва. Французькі друзі привезли генератори, які в умовах енергетичної кризи так потрібні Києву. Сьогодні прибули 4 генератори. Найближчими днями очікуємо ще 4. Загалом їх буде 8. Потужністю по 112 кВт", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що за час повномасштабної війни Ідальго вже вшосте відвідує Київ. Зокрема, під час першого візиту в квітні 2022 року Київ і Париж підписали Угоду про дружбу і співробітництво.

Кличко вручив Анн Ідальго "Знак Пошани" за підтримку столиці

"Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори та інше вкрай необхідне обладнання. І сьогодні Анн Ідальго приїхала не з пустими руками. Від громади Києва подякував партнерам за всю надану допомогу і підтримку. І вручив меру Парижа найвищу відзнаку від Києва - "Знак Пошани". Впевнений, що наші міста і надалі продовжать ефективну співпрацю!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з міністром закордонних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер. Обговорювали допомогу та участь у відбудові нашої країни, а також перспективи вступу України до ЄС.

Кличко Віталій (3572) Париж (231) генератор (281)
Топ коментарі
+20
Фото, супер.
Друзі, дякуємо за допомогу!
22.02.2026 11:27 Відповісти
+11
Фото дійсно супер . Цікаво, чи дострибнула вона для поцілунку!
22.02.2026 11:39 Відповісти
+11
Класне фото !!! 🇺🇦❤️ 🇫🇷 !!! ...
22.02.2026 11:48 Відповісти
Не правильно написали. Не мер, а меркиня...
22.02.2026 11:15 Відповісти
мериня
22.02.2026 11:19 Відповісти
Навпаки, автор статті гідна поваги, що не вживає оці ідотичні фемінітиви, як покірна більшість журналістів і коментаторів. Оці всі "нововведення", які калічать мову, на мою думку не що інше, як так звані "впровадження" жалюгідних кандидатських і докторських осіб, наближених до міносвіти, чи хто там має право безкарно вводити все нові і нові правила. Краще оці філолухи заяйнялися б очищенням мови від нового різновиду суржика - запозиченого англомовного сленгу, яким так ********** хизуватися всі кому не лінь.
22.02.2026 12:03 Відповісти
Неправильно-пишеться разом, Грицько ти добрий
22.02.2026 12:05 Відповісти
Правильно буде і мер і інша назва.
22.02.2026 12:47 Відповісти
8 х 112 = 0,9 Мвт
22.02.2026 11:18 Відповісти
22.02.2026 11:27 Відповісти
22.02.2026 11:39 Відповісти
Віталік повинен був трошки присісти - як джентильмен
22.02.2026 11:43 Відповісти
22.02.2026 12:43 Відповісти
Класне фото !!! 🇺🇦❤️ 🇫🇷 !!! ...
22.02.2026 11:48 Відповісти
Зелене чмо , ніхто так обіймати не хоче .
22.02.2026 11:49 Відповісти
ЧМО - воно і в Африці ЧМО
22.02.2026 11:54 Відповісти
Та ладно ... Не все так погано 😁

22.02.2026 13:20 Відповісти
Фу , як вона витримала . І , це не такі обійми , це як до протоколу .
22.02.2026 13:28 Відповісти
Дякуємо меру Парижу і її громаді за допомогу.
22.02.2026 12:48 Відповісти
Віталік красава
22.02.2026 14:29 Відповісти
І пані мер також! Яка ж вона манюня!❤️
22.02.2026 16:28 Відповісти
 
 