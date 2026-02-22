Мер Парижу Ідальго вшосте з початку вторгнення відвідала Київ і привезла допомогу - генератори, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та членами французької делегації, які передали Києву партію великих генераторів.
Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Париж передав Києву генератори для енергетичної стабільності
"Зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та членами делегації французької столиці, які прибули до Києва. Французькі друзі привезли генератори, які в умовах енергетичної кризи так потрібні Києву. Сьогодні прибули 4 генератори. Найближчими днями очікуємо ще 4. Загалом їх буде 8. Потужністю по 112 кВт", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що за час повномасштабної війни Ідальго вже вшосте відвідує Київ. Зокрема, під час першого візиту в квітні 2022 року Київ і Париж підписали Угоду про дружбу і співробітництво.
Кличко вручив Анн Ідальго "Знак Пошани" за підтримку столиці
"Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори та інше вкрай необхідне обладнання. І сьогодні Анн Ідальго приїхала не з пустими руками. Від громади Києва подякував партнерам за всю надану допомогу і підтримку. І вручив меру Парижа найвищу відзнаку від Києва - "Знак Пошани". Впевнений, що наші міста і надалі продовжать ефективну співпрацю!" - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з міністром закордонних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер. Обговорювали допомогу та участь у відбудові нашої країни, а також перспективи вступу України до ЄС.
