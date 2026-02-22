Мэр Парижа Идальго в шестой раз с начала вторжения посетила Киев и привезла помощь - генераторы, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго и членами французской делегации, которые передали Киеву партию крупных генераторов.

Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Париж передал Киеву генераторы для энергетической стабильности

"Встретился с мэром Парижа Анн Идальго и членами делегации французской столицы, которые прибыли в Киев. Французские друзья привезли генераторы, которые в условиях энергетического кризиса так нужны Киеву. Сегодня прибыли 4 генератора. В ближайшие дни ожидаем еще 4. Всего их будет 8. Мощностью по 112 кВт", - сообщил Кличко.

Он отметил, что за время полномасштабной войны Идальго уже в шестой раз посещает Киев. В частности, во время первого визита в апреле 2022 года Киев и Париж подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Кличко вручил Анн Идальго "Знак Почета" за поддержку столицы

"С начала полномасштабной войны мэрия Парижа направляла Киеву всяческую гуманитарную помощь. В частности, генераторы и другое крайне необходимое оборудование. И сегодня Анн Идальго приехала не с пустыми руками. От имени громады Киева поблагодарил партнеров за всю оказанную помощь и поддержку. И вручил мэру Парижа высшую награду от Киева - "Знак Почета". Уверен, что наши города и в дальнейшем продолжат эффективное сотрудничество!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер. Обсуждали помощь и участие в восстановлении нашей страны, а также перспективы вступления Украины в ЕС.

