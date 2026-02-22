РУС
3 832 21

Мэр Парижа Идальго в шестой раз с начала вторжения посетила Киев и привезла помощь - генераторы, - Кличко

Кличко и Идальго

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго и членами французской делегации, которые передали Киеву партию крупных генераторов.

Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Париж передал Киеву генераторы для энергетической стабильности

"Встретился с мэром Парижа Анн Идальго и членами делегации французской столицы, которые прибыли в Киев. Французские друзья привезли генераторы, которые в условиях энергетического кризиса так нужны Киеву. Сегодня прибыли 4 генератора. В ближайшие дни ожидаем еще 4. Всего их будет 8. Мощностью по 112 кВт", - сообщил Кличко.

Он отметил, что за время полномасштабной войны Идальго уже в шестой раз посещает Киев. В частности, во время первого визита в апреле 2022 года Киев и Париж подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Читайте: 25 бригада НГУ получила от Киева 1200 БПЛА, в том числе дроны-перехватчики для защиты неба над столицей, - Кличко. ФОТОрепортаж

Кличко вручил Анн Идальго "Знак Почета" за поддержку столицы

"С начала полномасштабной войны мэрия Парижа направляла Киеву всяческую гуманитарную помощь. В частности, генераторы и другое крайне необходимое оборудование. И сегодня Анн Идальго приехала не с пустыми руками. От имени громады Киева поблагодарил партнеров за всю оказанную помощь и поддержку. И вручил мэру Парижа высшую награду от Киева - "Знак Почета". Уверен, что наши города и в дальнейшем продолжат эффективное сотрудничество!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер. Обсуждали помощь и участие в восстановлении нашей страны, а также перспективы вступления Украины в ЕС.

Читайте: В Киеве восстановили тепло во всех 2600 домах после атаки 12 февраля, - Кличко

Автор: 

Кличко Виталий (1054) Париж (58) генератор (55)
Топ комментарии
+19
Фото, супер.
Друзі, дякуємо за допомогу!
22.02.2026 11:27 Ответить
+11
Фото дійсно супер . Цікаво, чи дострибнула вона для поцілунку!
22.02.2026 11:39 Ответить
+11
Класне фото !!! 🇺🇦❤️ 🇫🇷 !!! ...
22.02.2026 11:48 Ответить
Не правильно написали. Не мер, а меркиня...
22.02.2026 11:15 Ответить
мериня
22.02.2026 11:19 Ответить
Навпаки, автор статті гідна поваги, що не вживає оці ідотичні фемінітиви, як покірна більшість журналістів і коментаторів. Оці всі "нововведення", які калічать мову, на мою думку не що інше, як так звані "впровадження" жалюгідних кандидатських і докторських осіб, наближених до міносвіти, чи хто там має право безкарно вводити все нові і нові правила. Краще оці філолухи заяйнялися б очищенням мови від нового різновиду суржика - запозиченого англомовного сленгу, яким так ********** хизуватися всі кому не лінь.
22.02.2026 12:03 Ответить
Неправильно-пишеться разом, Грицько ти добрий
22.02.2026 12:05 Ответить
Правильно буде і мер і інша назва.
22.02.2026 12:47 Ответить
8 х 112 = 0,9 Мвт
22.02.2026 11:18 Ответить
Фото, супер.
Друзі, дякуємо за допомогу!
22.02.2026 11:27 Ответить
Фото дійсно супер . Цікаво, чи дострибнула вона для поцілунку!
22.02.2026 11:39 Ответить
Віталік повинен був трошки присісти - як джентильмен
22.02.2026 11:43 Ответить
22.02.2026 12:43 Ответить
Класне фото !!! 🇺🇦❤️ 🇫🇷 !!! ...
22.02.2026 11:48 Ответить
Зелене чмо , ніхто так обіймати не хоче .
22.02.2026 11:49 Ответить
ЧМО - воно і в Африці ЧМО
22.02.2026 11:54 Ответить
Та ладно ... Не все так погано 😁

22.02.2026 13:20 Ответить
Фу , як вона витримала . І , це не такі обійми , це як до протоколу .
22.02.2026 13:28 Ответить
Дякуємо меру Парижу і її громаді за допомогу.
22.02.2026 12:48 Ответить
Віталік красава
22.02.2026 14:29 Ответить
І пані мер також! Яка ж вона манюня!❤️
22.02.2026 16:28 Ответить
 
 