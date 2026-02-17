РУС
В Киеве восстановили тепло во всех 2600 домах после атаки 12 февраля, - Кличко

Коммунальщики восстановили теплоснабжение в большинстве домов Киева

Все 2600 домов Киева, которые остались без теплоснабжения после российской атаки на инфраструктуру 12 февраля, снова получают тепло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко.

В скольких домах уже восстановили?

Во всех 2600 домах, которые остались без тепла вследствие атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, восстановили подачу теплоснабжения.

"Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и ремонтируют в них системы теплоснабжения", - подчеркнул Кличко.

В 1100 домов подать теплоноситель пока невозможно

Напомню также, что еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов. В них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

прям от 2600 ? ..не 2593 чи 2617..ну ок ..як скажете
показать весь комментарий
17.02.2026 20:53 Ответить
А в мене не працюють 4 стояки. Слюсар ЖЕКУ заявля , що це котельня
не дає необхідний тиск. А гроші за це беруть.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:04 Ответить
 
 