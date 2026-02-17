В Киеве восстановили тепло во всех 2600 домах после атаки 12 февраля, - Кличко
Все 2600 домов Киева, которые остались без теплоснабжения после российской атаки на инфраструктуру 12 февраля, снова получают тепло.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко.
В скольких домах уже восстановили?
Во всех 2600 домах, которые остались без тепла вследствие атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, восстановили подачу теплоснабжения.
"Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и ремонтируют в них системы теплоснабжения", - подчеркнул Кличко.
В 1100 домов подать теплоноситель пока невозможно
Напомню также, что еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов. В них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
