25 бригада НГУ отримала від Києва 1200 БпЛА, в тому числі дрони-перехоплювачі для захисту неба над столицею, - Кличко. ФОТОрепортаж
Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 25 бригаді НГУ 1200 безпілотників різних типів, в тому числі 620 дронів-перехоплювачів, які захищатимуть київське небо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у телеграм-каналі.
"Нова партія вкрай необхідної допомоги нашим захисникам. Бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда Національної Гвардії України передав від громади столиці 1200 мультироторних систем різних типів. Із них 620 протиповітряних дронів-перехоплювачів, які допоможуть захищати небо над Києвом", - повідомив Віталій Кличко.
Допомога від Києва
Мер зазначив, що від початку цього року для потреб 25 Київської бригади з міського бюджету виділено 35 млн грн.
"Громада Києва і надалі продовжує підтримувати всіх наших військових!" - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця спрямувала на потреби захисників понад 12 млрд грн.
Також повідомлялося, що Київрада у січні збільшила фінансування Сил оборони та безпеки на 3 млрд грн. Це додаткові кошти на придбання БпЛА, систем РЕБ та іншого необхідного обладнання для військових частин.
