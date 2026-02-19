25 бригада НГУ отримала від Києва 1200 БпЛА, в тому числі дрони-перехоплювачі для захисту неба над столицею, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 25 бригаді НГУ 1200 безпілотників різних типів, в тому числі 620 дронів-перехоплювачів, які захищатимуть київське небо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у телеграм-каналі.

"Нова партія вкрай необхідної допомоги нашим захисникам. Бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда Національної Гвардії України передав від громади столиці 1200 мультироторних систем різних типів. Із них 620 протиповітряних дронів-перехоплювачів, які допоможуть захищати небо над Києвом", - повідомив Віталій Кличко.

Допомога від Києва

Мер зазначив, що від початку цього року для потреб 25 Київської бригади з міського бюджету виділено 35 млн грн.

"Громада Києва і надалі продовжує підтримувати всіх наших військових!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця спрямувала на потреби захисників понад 12 млрд грн.

Також повідомлялося, що Київрада у січні збільшила фінансування Сил оборони та безпеки на 3 млрд грн. Це додаткові кошти на придбання БпЛА, систем РЕБ та іншого необхідного обладнання для військових частин.

Кличко передав дрони-перехоплювачі 25-й бригаді НГУ
Віталік тебе що зеленський заразив патяканням ? Ну для чого ворогу знати скільки ти передав дронів . Ворог візьме і випустить 1200 приманок і сотню бойових .
19.02.2026 11:05 Відповісти
Повага.
19.02.2026 11:58 Відповісти
 
 