Київ передав 5 ОШБр партію переносних зарядних станцій, - Кличко
Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади 50 переносних зарядних станцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міського голови столиці Віталія Кличка в його телеграм-каналі.
Київ підтримує ЗСУ
За словами мера, обладнання закупили українські меценати. Місто продовжує підтримувати Сили оборони різними шляхами.
Передані зарядні станції призначені для забезпечення автономного живлення підрозділу. Таке оснащення є важливим для виконання бойових завдань у польових умовах.
"Київ підтримує наших захисників і бюджетними, і небюджетними коштами", – написав Кличко.
Раніше повідомлялося
Нещодавно Кличко передав на фронт майже 30 тисяч дронів, автівки та РЕБ від громади Києва. Зокрема, допомогу отримали 3 армійський корпус, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 225 окремий штурмовий полк та інші.
Бійці, своєю чергою, подякували киянам за важливу підтримку.
- Нагадаємо, Київ у 2025 році спрямував на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам понад 12 мільярдів гривень з міського бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль