Киев передал 5-й ОШБр партию переносных зарядных станций, - Кличко

Киев передал бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады 50 переносных зарядных станций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко в его телеграм-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Киев поддерживает ВСУ

По словам мэра, оборудование закупили украинские меценаты. Город продолжает поддерживать Силы обороны различными способами.

Переданные зарядные станции предназначены для обеспечения автономного питания подразделения. Такое оснащение важно для выполнения боевых задач в полевых условиях.

Читайте также: На ближайших выборах в Киеве среди кандидатов в мэры победил бы Кличко, среди партий – УДАР, - соцопрос

"Киев поддерживает наших защитников и бюджетными, и внебюджетными средствами", – написал Кличко.

Читайте также: Более 60 иностранных делегатов осмотрели поврежденную российскими обстрелами Дарницкую ТЭЦ. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось

Недавно Кличко передал на фронт почти 30 тысяч дронов, автомобили и РЭБ от громады Киева. В частности, помощь получили 3-й армейский корпус, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225-й отдельный штурмовой полк и другие.

Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.

Напомним, Киев в 2025 году направил на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривен из городского бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев увеличил помощь защитникам и семьям погибших воинов на более чем 4 млрд грн, - Кличко