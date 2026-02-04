Киев передал 5-й ОШБр партию переносных зарядных станций, - Кличко
Киев передал бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады 50 переносных зарядных станций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко в его телеграм-канале.
Киев поддерживает ВСУ
По словам мэра, оборудование закупили украинские меценаты. Город продолжает поддерживать Силы обороны различными способами.
Переданные зарядные станции предназначены для обеспечения автономного питания подразделения. Такое оснащение важно для выполнения боевых задач в полевых условиях.
"Киев поддерживает наших защитников и бюджетными, и внебюджетными средствами", – написал Кличко.
Ранее сообщалось
Недавно Кличко передал на фронт почти 30 тысяч дронов, автомобили и РЭБ от громады Киева. В частности, помощь получили 3-й армейский корпус, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225-й отдельный штурмовой полк и другие.
Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.
- Напомним, Киев в 2025 году направил на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривен из городского бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль