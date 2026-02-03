На ближайших выборах в Киеве среди кандидатов в мэры победил бы Виталий Кличко, среди партий – УДАР, - соцопрос

Мэр Киева Виталий Кличко пользуется самой большой поддержкой киевлян среди всех потенциальных кандидатов в мэры на следующих выборах. А среди партий, которые могут баллотироваться в Киевсовет, самый высокий рейтинг – у партии "УДАР Виталия Кличко".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Отношение киевлян к городской власти", проведенного компанией Active Group совместно с изданием "Политарена".

В случае проведения выборов мэра в ближайшее время лидерство сохраняет действующий мэр Виталий Кличко.

"Виталия Кличко готовы поддержать 30,3% избирателей - это самый высокий показатель среди всех предложенных кандидатов", - констатируют в Active Group.

На втором месте оказался бы кандидат от новых партий, связанных с военными. За него могли бы проголосовать 7,5% избирателей столицы. На третьем месте – условный кандидат от партии Буданова с поддержкой 6,3%.

На предстоящих выборах в Киевсовет наибольшую поддержку получили бы представители партии "УДАР Виталия Кличко". За них готовы проголосовать 14% респондентов.

На втором месте оказалась "Европейская солидарность" (12%), а на третьем – потенциальная партия Валерия Залужного (6,7%).

Всего в Киевсовет имели бы шанс попасть представители 6 политических сил. Кроме тройки лидеров это представители партии Сергея Притулы (5,4%), потенциальной партии Кирилла Буданова (5,4%) и потенциальной партии "Азов" или "Третья штурмовая" (5,2%).

Исследование проводилось компанией Active Group совместно с изданием "Политарена" с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод сбора данных – самозаполнение анкет. Опрошено 1000 респондентов – жителей Киева в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Период проведения исследования – 30 января 2026 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,1%.

Это не тебе поло умный любитель зеленского решать! Ты наверное в начале в Карпатах оборону держал и не знаешь сколько для обороны Киева сделал Кличко!
А зелені з Ткаченко ні до чого??? І не треба за киян розписуватись.
Да ти шо? А Азовське море і Чонгар також Віталік розміновував? От гад!
А зелені з Ткаченко ні до чого??? І не треба за киян розписуватись.
Это не тебе поло умный любитель зеленского решать! Ты наверное в начале в Карпатах оборону держал и не знаешь сколько для обороны Киева сделал Кличко!
Скільки зробив і скільки МІГ БИ зробити, якби не забрали 8млрд з бюджету Києва, і якби слуги палиці не встромляли весь час на чолі з Ткаченко/мамедовим.

Пам'ятаєте, як адміністрація одного з районів Києва закупила барабани і овочерізки типу для бомбосховищ? А скільки ще фігні, про яку ми не знаємо?!
Да ти шо? А Азовське море і Чонгар також Віталік розміновував? От гад!
"Це брехня"

хорошо лизнул, лидору понравится
Он, як зеленських надовбнів, ковбасить РЕАЛЬНІСТЬ!!
Єрмак з татаровим і гетьманцевим, хотьби не застрелилися, як це ТРАДИЦІЙНО робили ригоАНАЛЬНІ кріпосні ******!!
Очередное тело от мишки подоляка вылезлО! Бегом марафон смотреть, убогий любитель нелоха!
Шлепок! мишка подоляк как был при твоём кумире так и есть на сейчас! И тебе недо носку это знать нужно!
А ваші зелені ні до чого? Кому належить ДТЕК?? Хто такий Ткаченко? Кому належить Єврореконструкція? Хто вкрав з бюджеиу Києва 8 лярдів? От їм почніть питання задавати.

Як би Кличко свого часу не виклянчив ППО у захода, ваші зелені давно Київ мокшам здали.

Ще скажіть, що Кличко закрив ракетні програми, розмінував Чонгар й закликав шашлики смажити.
Недолуга, ти геть тупа ботяра. Все ніяк свої 33 сруб@я не заробиш?)) Йди вивчай матчастину.
Яка ти тупа...ти крім методичок своїх нічого не читаєш? Була б ти киянкою, то знала б. Що Кличко привозить, куди передає. Але зеботи - якщо й читають, то висновки не роблять. Вали в свою мухосрань. На болотах квакай.
Як оті «підтерися», загадили по команді зеленського, лайном у мережах!!!! Українці такого не роблять!! Тільки оті, орки запарєбрікавиє…
Це лідор лежить ?
Краще щоб вибрали вже іншого мера, вічно бути мером - це також не добре!
Це ви львів'янам порадьте, 20 років садовий
Щез, вівця - вали на свої істєрічєскіє землі - мокшанські болота.
Ну так - у кацапів та зеботів тільки таки аргументи))) не треба тут досвідом спілкування зі своїми власниками хизуватись))
В тебе болота - то родіна. Немає в тебе Батьківщини, кацапедло мухосранське.
Недо ношенный! А в Букавели вообще не отключают!
То у Польщі собі й обирайте. Такого як Омеля, чи нарка - як Черновецький.
Не перекладай свої вологі мрії на інших.
Как раз Петлюра за твоего кумира и его грядку говорил!
Чудово, і це до речи не тільки про Кличко, це в принципі лакмусовий папер щодо того, як налаштовані кияни.
Ви маєте на увазі кілю азірова?
Якщо це правда то кияни продовжують думати "хоч тупий але чесний".Хоча більшості давно зрозуміло,що за спиною тупого лідера обов"язково стане розумний злодій.І то ще добре,коли розумний,бо тоді знатиме міру,а якщо захламний?Але,звичайно,всі ці "опитування" гівна варті,все це політична гра,маніпулювання одних і заробок інших.А хочете знати реальну картину?Дам методу,якою користувався мій товариш,шо колись керував виборчою компанією одного кандидата у Львові.Візьміть маленький ящичок з проріззю.Надрукуйте 200-300 бюлетнів де 5-7 призвіщ найбільш імовірних кандидатів.І пошліть двох людей до ринку,чи торгового центру де закуповуються містяни.І роздайте ці листочки,попросіть заповнити і віддати.Анонімно,звичайно.І не треба більше 300-от,після 200-от результат вже не змінюється.І матимете майже бескоштовно дуже чіткий і реальний результат без усяких кміс-шміс-піндоріс...
Юрик! Уверен , что ты тупее тупого! В отличии от твоего кумира, нелоха, Кличко свободно общается на 4 языках! Уверен, что ты и два не осилил
Говору на трьох язиках.Українскім слободно,на руском та білоруском со словарйом...
По політ партіям: Удар, ЄС, Залужний. Кияни - респект!
Але у бубусіка істерика трапиться від цих результатів)
Что подгарает любитель зеленского и руяЦкого мира?! И юмор твой на уровне твоего кумира! Для таких как ты и тебе подобных! Быстро смотреть квартал и сватов! А вечером не пропусти грозную речь солнцеликого!
Самое смешное, что Кличко как мэр не нравится людишкам которые в Киев на экскурсию приезжали!
До Київради перша трійка притомна. Таку би і до Верховної!
Притула, наш мєр!
Стерненко, прокурор києва!
А як санітара твого ім'я?
Радує що дурацької,ідіотської "Слуга народа" немає в списку.Треба зробити так щоб її забули по всій Україні,щоб тільки в страшному сні з'являлась,аби не забути який період пережила з цими угодами Україна.
Таке враження, що опитували в київраді, а не жителів міста
