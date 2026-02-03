На ближайших выборах в Киеве среди кандидатов в мэры победил бы Виталий Кличко, среди партий – УДАР, - соцопрос

Мэр Киева Виталий Кличко пользуется самой большой поддержкой киевлян среди всех потенциальных кандидатов в мэры на следующих выборах. А среди партий, которые могут баллотироваться в Киевсовет, самый высокий рейтинг – у партии "УДАР Виталия Кличко".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Отношение киевлян к городской власти", проведенного компанией Active Group совместно с изданием "Политарена".

В случае проведения выборов мэра в ближайшее время лидерство сохраняет действующий мэр Виталий Кличко.

"Виталия Кличко готовы поддержать 30,3% избирателей - это самый высокий показатель среди всех предложенных кандидатов", - констатируют в Active Group.

На втором месте оказался бы кандидат от новых партий, связанных с военными. За него могли бы проголосовать 7,5% избирателей столицы. На третьем месте – условный кандидат от партии Буданова с поддержкой 6,3%.

На предстоящих выборах в Киевсовет наибольшую поддержку получили бы представители партии "УДАР Виталия Кличко". За них готовы проголосовать 14% респондентов.

На втором месте оказалась "Европейская солидарность" (12%), а на третьем – потенциальная партия Валерия Залужного (6,7%).

Всего в Киевсовет имели бы шанс попасть представители 6 политических сил. Кроме тройки лидеров это представители партии Сергея Притулы (5,4%), потенциальной партии Кирилла Буданова (5,4%) и потенциальной партии "Азов" или "Третья штурмовая" (5,2%).

Исследование проводилось компанией Active Group совместно с изданием "Политарена" с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод сбора данных – самозаполнение анкет. Опрошено 1000 респондентов – жителей Киева в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Период проведения исследования – 30 января 2026 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,1%.