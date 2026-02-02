Новости Выборы после отмены военного положения
1 567 17

ЦИК и ВР разрабатывают механизмы голосования для военных

Профильная подгруппа Рабочей группы Верховной Рады Украины по вопросам законодательного урегулирования выборов после военного положения обсудила особенности голосования военнослужащих на специальных избирательных участках и механизмы наблюдения за выборами.

Во встрече приняли участие представители ЦИК, Верховной Рады Украины, Сектора безопасности и обороны и общественных организаций. К обсуждению присоединились председатель ЦИК Олег Диденко, его заместители Сергей Дубовик и Виталий Плукар, члены Комиссии и представители Секретариата.

Обсудили основания и другие процедурные аспекты создания специальных избирательных участков для голосования военнослужащих и обеспечения наблюдения на таких участках.

Сопредседатель подгруппы, народный депутат Роман Лозинский, отметил, что за основу дальнейшей работы взяты предложения ЦИК по организации общегосударственных выборов после отмены военного положения. Целью работы является выработка эффективных решений для защиты избирательных прав военных.

"У нас есть качественная основа, но я очень хочу, чтобы наша дальнейшая дискуссия была дружественной, партнерской и максимально конструктивной", – отметил парламентарий и пояснил, что целью работы указанной подгруппы является выработка эффективных законодательных решений для защиты избирательных прав военнослужащих на предстоящих послевоенных выборах в Украине.

Избирательные права защитников в приоритете

"В предложениях ЦИК к законодательству об организации и проведении общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине, одобренных Комиссией 7 января этого года, один из блоков направлен на определение специальных процедур и механизмов, позволяющих военнослужащим участвовать в общегосударственных выборах, несмотря на особенности их служебного положения и выполнение ими задачи по назначению в местах временного пребывания их подразделений", – отметил Олег Диденко.

Предложения комиссии

  • урегулировать порядок включения в списки избирателей военнослужащих, выполняющих задачи в местах временного пребывания подразделений, по представлению командиров в день голосования.
  • возможность организации голосования по месту пребывания для военнослужащих, включенных в список избирателей специального избирательного участка, но в день выборов выполняющих служебные задачи и не имеющих возможности прибыть в помещение для голосования.
  • предлагается усовершенствовать правовое регулирование голосования военнослужащих, несущих службу в суточном наряде или находящихся на дежурстве, и другие смежные вопросы.

Кроме того, Комиссия акцентировала внимание на необходимости широкой и профессиональной проработки вопроса обеспечения пассивного избирательного права для военнослужащих.

Обкурений шльоцик готується до другого пришестя.
02.02.2026 21:10 Ответить
02.02.2026 21:10 Ответить
Федоров за всіх у дії сам проголосує.
02.02.2026 21:13 Ответить
02.02.2026 21:13 Ответить
Все таки будуть проводити цю профанацію під назвою вибори під час війни! Обкурений ішак повторює долю свого директора в кремлі
02.02.2026 21:15 Ответить
02.02.2026 21:15 Ответить
Українцям потрібно перевибрати як парламент, так і президента.
Інакше долю українців буде і далі вирішувати різне злодійсько-шахрайське кодло.
02.02.2026 21:18 Ответить
02.02.2026 21:18 Ответить
Будет у власти другое кодло. "Вилка Мортона". Те же лица 30 лет у власти, периодически сменяя друг друга.
02.02.2026 21:39 Ответить
02.02.2026 21:39 Ответить
А про переселенців буде окремий закон - чи викинуть "за борт"?
02.02.2026 21:22 Ответить
02.02.2026 21:22 Ответить
Краще зразу інтронізацію бєніної мавпи організувати, ніж вибори під керівництвом татарова. Результат однаковий буде
02.02.2026 21:24 Ответить
02.02.2026 21:24 Ответить
Кому ж ці "механізми голосування" більше голосів "напрацюють"..
02.02.2026 21:26 Ответить
02.02.2026 21:26 Ответить
так ОБСЄ та Європейська рада ,визнала ,шо під час війни ,вибори не можуть бути легалізовані ,це закон , то цей 🤡 торчок зі своєю шоблою рятуються за самопальними законами від грат ? Господи дай розуму та совісті тим командирам, які будуть контролювати голоси своїх військових ,зітріть цього зеленського у куряву ,не бійтеся , так ви врятуєте і нас, і себе , і Україну !!! ...
02.02.2026 21:28 Ответить
02.02.2026 21:28 Ответить
Так не оголошував ніхто війну і не збирається. Є якийсь особливий стан, за яким частина населення незаконно закріпачена, а частина розбіглася по світу і живе своє найкраще життя. Під час війни такого бути не може.
Контролювати голоси на таємному голосуванні? Схоже, ви й сам(а) із зелених виборців.
02.02.2026 05:29 Ответить
03.02.2026 05:29 Ответить
...
03.02.2026 09:21 Ответить
03.02.2026 09:21 Ответить
Черговий лохотрон від земерзоти
02.02.2026 21:44 Ответить
02.02.2026 21:44 Ответить
Більш-менш грамотний позов до суду і на "результати" цих ймовірних "псевдо виборів"-можна просто нассяти.
02.02.2026 21:47 Ответить
02.02.2026 21:47 Ответить
Ви з тих, що записували ролики в 2022, що ніякими законами не заборонений виїзд? Показуйте конституцію і вас пропустять.
03.02.2026 05:31 Ответить
03.02.2026 05:31 Ответить
Я із тих,хто в 2022 році пішов до військомату та у 50 років,у піхоті звільняв Правобережжя Херсонської області, часу на записи роликів в мене тоді не було в принципі.
03.02.2026 08:50 Ответить
03.02.2026 08:50 Ответить
Хтось там у Європі ж казав що це буде незаконно
02.02.2026 22:16 Ответить
02.02.2026 22:16 Ответить
Воєвиявлення через спец старлінки.
02.02.2026 22:32 Ответить
02.02.2026 22:32 Ответить
 
 