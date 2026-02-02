ЦИК и ВР разрабатывают механизмы голосования для военных

Профильная подгруппа Рабочей группы Верховной Рады Украины по вопросам законодательного урегулирования выборов после военного положения обсудила особенности голосования военнослужащих на специальных избирательных участках и механизмы наблюдения за выборами.

Во встрече приняли участие представители ЦИК, Верховной Рады Украины, Сектора безопасности и обороны и общественных организаций. К обсуждению присоединились председатель ЦИК Олег Диденко, его заместители Сергей Дубовик и Виталий Плукар, члены Комиссии и представители Секретариата.

Обсудили основания и другие процедурные аспекты создания специальных избирательных участков для голосования военнослужащих и обеспечения наблюдения на таких участках.

Сопредседатель подгруппы, народный депутат Роман Лозинский, отметил, что за основу дальнейшей работы взяты предложения ЦИК по организации общегосударственных выборов после отмены военного положения. Целью работы является выработка эффективных решений для защиты избирательных прав военных.

"У нас есть качественная основа, но я очень хочу, чтобы наша дальнейшая дискуссия была дружественной, партнерской и максимально конструктивной", – отметил парламентарий и пояснил, что целью работы указанной подгруппы является выработка эффективных законодательных решений для защиты избирательных прав военнослужащих на предстоящих послевоенных выборах в Украине.

Избирательные права защитников в приоритете

"В предложениях ЦИК к законодательству об организации и проведении общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине, одобренных Комиссией 7 января этого года, один из блоков направлен на определение специальных процедур и механизмов, позволяющих военнослужащим участвовать в общегосударственных выборах, несмотря на особенности их служебного положения и выполнение ими задачи по назначению в местах временного пребывания их подразделений", – отметил Олег Диденко.

Предложения комиссии

урегулировать порядок включения в списки избирателей военнослужащих, выполняющих задачи в местах временного пребывания подразделений, по представлению командиров в день голосования.

возможность организации голосования по месту пребывания для военнослужащих, включенных в список избирателей специального избирательного участка, но в день выборов выполняющих служебные задачи и не имеющих возможности прибыть в помещение для голосования.

предлагается усовершенствовать правовое регулирование голосования военнослужащих, несущих службу в суточном наряде или находящихся на дежурстве, и другие смежные вопросы.

Кроме того, Комиссия акцентировала внимание на необходимости широкой и профессиональной проработки вопроса обеспечения пассивного избирательного права для военнослужащих.

