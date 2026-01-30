ЦИК зарегистрировала Карабуту депутатом от "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Карабуту народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сергей Карабута - отныне нардеп от "СН"

Соответствующее решение было принято 30 января на заседании комиссии после рассмотрения заявления и необходимых документов.

В соответствии с законодательством, Карабуту зарегистрировали народным депутатом, избранным на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе от партии "Слуга народа".

"Сергей Карабута был включен в избирательный список этой партии под № 156. Полномочия народного депутата он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты от "Слуги народа" Оксаны Кваши

Что известно о Карабуте?

На сайте движения "Честно" указано, что Сергей Карабута родился 3 января 1983 года.

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Что предшествовало?

Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.

Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что выехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".

Смотрите также: ЦИК объявила "слугу народа" Карабуту народным депутатом. ФОТО