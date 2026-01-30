ЦИК зарегистрировала Карабуту депутатом от "Слуги народа"
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Карабуту народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".
Об этом сообщает ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Сергей Карабута - отныне нардеп от "СН"
Соответствующее решение было принято 30 января на заседании комиссии после рассмотрения заявления и необходимых документов.
В соответствии с законодательством, Карабуту зарегистрировали народным депутатом, избранным на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе от партии "Слуга народа".
"Сергей Карабута был включен в избирательный список этой партии под № 156. Полномочия народного депутата он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.
Что известно о Карабуте?
На сайте движения "Честно" указано, что Сергей Карабута родился 3 января 1983 года.
В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".
В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
- Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что выехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рада пошле в Таіланд, замість Котлети працювати з виборцями
.
поміняли Джокера на Туриста
Але цей трохи хітріший за інших, бо балотувався від слуг як безпартійний.
Турист !!!
Не на довго!