ЦИК зарегистрировала Карабуту депутатом от "Слуги народа"

Сергей Карабута стал народным депутатом от Слуги народа

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Карабуту народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято 30 января на заседании комиссии после рассмотрения заявления и необходимых документов.

В соответствии с законодательством, Карабуту зарегистрировали народным депутатом, избранным на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе от партии "Слуга народа".

"Сергей Карабута был включен в избирательный список этой партии под № 156. Полномочия народного депутата он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о Карабуте?

На сайте движения "Честно" указано, что Сергей Карабута родился 3 января 1983 года.

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Что предшествовало?

  • Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
  • Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что выехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".

Часу у нього мало, тому до ВР прийде з великою лопатою шоб відразу багато загребати.
От і турист Карабута домандрував до влади
новиє, маладиє ліца. проФФесіАнальниє турісти. Квартірмейстєр батальону на Малбдівах
потужно- фєєрічєскій політік !

Рада пошле в Таіланд, замість Котлети працювати з виборцями

30.01.2026 21:27 Ответить
Задовбали, раз виборів не можна то нічого постійно слуг на " заробітки" брати. Що за маразму?🤬🤬🤬. Трутні.
https://www.facebook.com/reel/597704576309301?locale=ru_RU
...ще один дефективний менежер у Верховній Раді від партії "Слуга народу".

поміняли Джокера на Туриста

Але цей трохи хітріший за інших, бо балотувався від слуг як безпартійний.
30.01.2026 18:42 Ответить
істінний арієць ...
30.01.2026 18:45 Ответить
Мандрівник...
Турист !!!
Не на довго!
30.01.2026 18:47 Ответить
А хіба той депутат що загинув не був мажоритарником? Тоді мали би вибори бути. При чому тут список слуги народу? Знавці поясніть.
30.01.2026 18:49 Ответить
Іе запопереднього, що 14 січня помер.
30.01.2026 21:56 Ответить
Ні, але це ж потужно. Тепер у них своя тур агенція, їздити будуть куди захочуть
30.01.2026 19:04 Ответить
Рожа просит кирпича.
30.01.2026 19:05 Ответить
карабута- фамилия графская,не помоечный фотограф
30.01.2026 19:15 Ответить
Улибочка..паару слов для преси...снято
30.01.2026 19:16 Ответить
Верховна рада як гідра - тільки позбулися одного депутата, відразу з'являється новий, в три рази жадібніший.
30.01.2026 19:34 Ответить
Чергова зелена гнида....
30.01.2026 21:24 Ответить
Він крадій чи зрадник ?
30.01.2026 21:43 Ответить
На яких законних підставах виїхав до Ізраїлю джокер? Інвалід на візку? Чи багато плідний батько?
30.01.2026 21:52 Ответить
Цікаво, а де ж цей Серожа усі ці 4 роки від ТЦК ховався?
30.01.2026 23:32 Ответить
Такий вираз обличчя наче щойно впарив циганську бензопилку.
31.01.2026 05:32 Ответить
Яка дибільна харя.
31.01.2026 08:11 Ответить
 
 