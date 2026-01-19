ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты от "Слуги народа" Оксану Квашу

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Оксаны Кваши в качестве кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" на основании ее личного заявления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 19 января, после рассмотрения представленных документов.

Решение ЦИК относительно кандидата

В ЦИК отметили, что в комиссию поступило заявление от Оксаны Кваши, которая была включена в избирательный список политической партии "Слуга народа" под номером 159 в общегосударственном многомандатном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Подача заявления стала основанием для пересмотра ее статуса кандидата в народные депутаты.

"Комиссия рассмотрела документы и приняла решение отменить регистрацию Оксаны Кваши кандидатом в народные депутаты Украины на указанных внеочередных парламентских выборах, исключив ее из избирательного списка партии "Слуга народа"", — сообщили в ЦИК.

Контекст кадровых решений в парламенте

Напомним, в этот же день Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В то же время он официально отказался от получения депутатского мандата.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Поскольку считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас, во время войны, быть народным избранником", - заявил Кравец.

