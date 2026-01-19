ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты от "Слуги народа" Оксану Квашу

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Оксаны Кваши в качестве кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" на основании ее личного заявления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 19 января, после рассмотрения представленных документов.

Решение ЦИК относительно кандидата

В ЦИК отметили, что в комиссию поступило заявление от Оксаны Кваши, которая была включена в избирательный список политической партии "Слуга народа" под номером 159 в общегосударственном многомандатном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Подача заявления стала основанием для пересмотра ее статуса кандидата в народные депутаты.

"Комиссия рассмотрела документы и приняла решение отменить регистрацию Оксаны Кваши кандидатом в народные депутаты Украины на указанных внеочередных парламентских выборах, исключив ее из избирательного списка партии "Слуга народа"", — сообщили в ЦИК.

Читайте: О разговоре "слуги" Копытина с Тимошенко нам ничего не известно, - Арахамия

Контекст кадровых решений в парламенте

Напомним, в этот же день Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В то же время он официально отказался от получения депутатского мандата.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Поскольку считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас, во время войны, быть народным избранником", - заявил Кравец.

Читайте также: "Торговля голосами" в Раде: за "слуг народа" Савченко и Пивоварова внесли почти 36,7 млн грн, - СМИ

депутат ЦИК Слуга народа
Топ комментарии
+9
Баба розумна... Не хоче лізти в "зелене лайно", коли воно так смердить...
19.01.2026 22:20 Ответить
+7
Притомні люди не хочуть бруднитись в цьому зеленому болоті.В "слуги" йдуть тільки калібровані покидьки.Інші там не виживуть,та там інших і нема.
19.01.2026 22:22 Ответить
+3
Интересно к какой, в будущем, партии эти крысята переметнутся.
19.01.2026 22:18 Ответить
Интересно к какой, в будущем, партии эти крысята переметнутся.
19.01.2026 22:18 Ответить
Баба розумна... Не хоче лізти в "зелене лайно", коли воно так смердить...
19.01.2026 22:20 Ответить
Так вона вже у ньому . Просто знає мудрість що "коли попав у лайно , то не цвірінькай " .
19.01.2026 22:29 Ответить
Та ні... Вона просто "стояла скраю зеленого болота". Але активно туди не лізла... Це, як питання з СС - засудили тільки активних членів, які вчиняли військові злочини... А решту відпустили...І ця "мадама" активності не проявляла... Числилася членом партії, і не "відсвічувала". А коли їй ЗАРАЗ "зробили пропозицію" - не захотіла вляпуваться...
19.01.2026 22:35 Ответить
Чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано - Ющенко
19.01.2026 22:21 Ответить
Так він же також відмовився від мандата. Та і він був у списку під №153, а вона №159.
19.01.2026 22:23 Ответить
А куди поділися кандидати під номерами у списку з 154 по 158?
19.01.2026 23:56 Ответить
№154 і 155 ще в 2025 році подали заяви про відмому... Про інших не знаю.

Можете тут ознайомитись https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp406pt001f01=919pf7171=403.html
20.01.2026 00:00 Ответить
Притомні люди не хочуть бруднитись в цьому зеленому болоті.В "слуги" йдуть тільки калібровані покидьки.Інші там не виживуть,та там інших і нема.
19.01.2026 22:22 Ответить
Кажете "притомні " ..... а як вона там у списку опинилася - після нокауту занесли ?
19.01.2026 22:31 Ответить
Я не знаю хто вона така,але мушу з Вами погодитися-з великою вірогідністю мабуть ще те стерво,якщо стала в чергу покидьків щоб пройти калібрацію.
19.01.2026 22:37 Ответить
"Нюх" у неї розвинутий - і ніс вона тримає по вітру...
19.01.2026 22:26 Ответить
Хвалю ! Чітко , ясно , справедливо !
19.01.2026 22:32 Ответить
Продовжуйте! ваша думка важлива для нас!
19.01.2026 22:41 Ответить
Не задирай носа , бо як похвалив - так і обгижу як заробиш
19.01.2026 22:42 Ответить
Фу! Звернись до психіатра - або ще раз хильни бояришника, можливо і попустить...7
19.01.2026 22:46 Ответить
19.01.2026 22:49 Ответить
19.01.2026 22:54 Ответить
Кравець-джокер був під №153; Кваша - під №159. А куди п'ятеро між ними поділись?
19.01.2026 22:28 Ответить
До речі, а чому ніхто не повідомляє, що ця оксана кваша є заступником Голови Вищої ради правосуддя? Потрапилс туди за поданням "наукових органів"....
19.01.2026 22:35 Ответить
А де записують в депутати?
20.01.2026 08:03 Ответить
Треба вчасно заявити, що я туди ніколи не записувався
20.01.2026 08:30 Ответить
 
 