"Слуга народа" Кравец (Джокер) из-за границы заявил, что отказался от мандата нардепа, - СМИ

Роман Кравец, которого 19 января Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом от партии "Слуга народа", отказался от мандата. Он является владельцем анонимного телеграм-канала "Джокер", который называли связанным с Офисом президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравец сообщил в комментарии "Украинской правде".

Детали

В комментарии изданию Кравец сообщил, что уехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Поскольку считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас, во время войны, быть народным избранником", - заявил он.

Он отметил, что своим местом уступает по списку "самому достойному человеку, который идет после меня, директору турагентства". "Его опыт в ближайшее время понадобится многим", - добавил он.

Следующим за Кравцом в избирательном списке от "Слуги народа" идет предприниматель Богдан Козуб.

Что предшествовало?

Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.