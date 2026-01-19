РУС
Новости Роман Кравец Джокер – народный депутат Украины
2 836 10

"Слуга народа" Кравец (Джокер) из-за границы заявил, что отказался от мандата нардепа, - СМИ

Роман Кравец

Роман Кравец, которого 19 января Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом от партии "Слуга народа", отказался от мандата. Он является владельцем анонимного телеграм-канала "Джокер", который называли связанным с Офисом президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравец сообщил в комментарии "Украинской правде".

Детали

В комментарии изданию Кравец сообщил, что уехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Поскольку считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас, во время войны, быть народным избранником", - заявил он.

Он отметил, что своим местом уступает по списку "самому достойному человеку, который идет после меня, директору турагентства". "Его опыт в ближайшее время понадобится многим", - добавил он.

  • Следующим за Кравцом в избирательном списке от "Слуги народа" идет предприниматель Богдан Козуб.

Что предшествовало?

Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.

депутат (3371) мандат (387) Слуга народа (2715) Кравец Роман Джокер (5)
О, швиденько домовились, з компенсацією звичайно. Аякже, "нє смог атказаться"
19.01.2026 17:52 Ответить
професійні люди з досвідом-директор турагенства... Як не в рот сексологиня, то директор секс-агенства... Зелені покидьки!
19.01.2026 17:59 Ответить
"джокер" - ще і поганяла в них круті...а насправді чурки чурками. Лохи які корчать з себе крутих рішал
19.01.2026 18:01 Ответить
Ха! В цього "Джокера", доречі, рідкісної мерзоти добре розвинене почуття, так би мовити - НЮХ на неминучу кіздюліну, котра чекає на зєрмакомінчний кагал, тож він бажає на це дійство подивитися зі сторони, із-за кордону
19.01.2026 18:06 Ответить
Щури тікають з потопаючого корабля? Це добрий знак! Головне, щоб цим кораблем виявилася партія "СН" разом зі своїм засновником, але не вся Україна!
19.01.2026 18:18 Ответить
"Виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах"

Він повністю сліпий?
19.01.2026 18:08 Ответить
Коли корабель тоне, то перші біжуть пацюки.
19.01.2026 18:15 Ответить
19.01.2026 18:19 Ответить
Докумекав, що режиму Зеленського скоро пи.дець, будуть бити, а, можливо і вішати.
19.01.2026 18:19 Ответить
все тварьство собирается в израиле, чо это за страна для сбежавших ворюг, мародеров и откровенных бандитов?
19.01.2026 18:37 Ответить
 
 