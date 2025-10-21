Рада лишила мандата "слугу народа" Колесник, писавшую, что надо "валить из этой страны"

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа "Слуги народа" Анны Колесник.

Решение поддержали 262 парламентария.

Что известно об Анне Колесник?

В октябре 2022 года НАБУ сообщило Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным антикоррупционных органов, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн грн.

Весной 2023 года ВАКС признал Колесник виновной в пропуске заседания и наложил штраф в 1,3 тыс. грн. Депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

В июне 2023 года Апелляция ВАКС закрыла производство против Колесник.

В июне 2025 года нардеп досрочно отказалась от мандата и написала соответствующее заявление.

В марте 2021 года СМИ обнародовали фото, на котором Колесник в телефонной переписке написала, что "надо валить из этой страны".

