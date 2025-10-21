РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9376 посетителей онлайн
Новости
2 308 10

Рада лишила мандата "слугу народа" Колесник, писавшую, что надо "валить из этой страны"

Рада лишила мандата народного депутата Слуги народа Анну Колесник

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа "Слуги народа" Анны Колесник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 262 парламентария.

Читайте: Режиссер "95-го Квартала" Кирющенко зарабатывает миллионы на электроэнергии в сотрудничестве с компаниями Бойко, - СМИ. ВИДЕО

Что известно об Анне Колесник?

В октябре 2022 года НАБУ сообщило Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным антикоррупционных органов, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн грн.

Весной 2023 года ВАКС признал Колесник виновной в пропуске заседания и наложил штраф в 1,3 тыс. грн. Депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

В июне 2023 года Апелляция ВАКС закрыла производство против Колесник.

В июне 2025 года нардеп досрочно отказалась от мандата и написала соответствующее заявление.

В марте 2021 года СМИ обнародовали фото, на котором Колесник в телефонной переписке написала, что "надо валить из этой страны".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29447) мандат (386) Слуга народа (2675) Анна (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Вона всього на всього чесно озвучила основну мету Слуг народу Зеленського - накрастись при владі до несхочу - а потім валити з цієї країни.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:05 Ответить
+5
Звалила...
показать весь комментарий
21.10.2025 14:54 Ответить
+5
Вали , зелена курво , з нашої краіни
тільки захвати з собою всіх членів із Банковоі ,то
зʼявиться 100%-а надія поскоріше виграти цю безглузду
війну з рашистами !
показать весь комментарий
21.10.2025 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звалила...
показать весь комментарий
21.10.2025 14:54 Ответить
ця чупакабра ще не звалила?
показать весь комментарий
21.10.2025 14:57 Ответить

А мы уйдем на Север, путин спаси нас
показать весь комментарий
21.10.2025 15:03 Ответить
Вали , зелена курво , з нашої краіни
тільки захвати з собою всіх членів із Банковоі ,то
зʼявиться 100%-а надія поскоріше виграти цю безглузду
війну з рашистами !
показать весь комментарий
21.10.2025 15:04 Ответить
Вона всього на всього чесно озвучила основну мету Слуг народу Зеленського - накрастись при владі до несхочу - а потім валити з цієї країни.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:05 Ответить
Замість цієї шмари депутатом в ВРаді стає така собі суперрідкісна тварюка і мерзота під поганялом "Джокер", він же Роман Кравець.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:12 Ответить
Джокер - він же Кравець - добірний шакал з кримінальної зграї Єрмака-Зеленського-Міндіча.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:18 Ответить
Президент Зеленський - вирок Україні!
показать весь комментарий
21.10.2025 15:19 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 15:23 Ответить
На її місце витягнуть з вигрібної ями 95 таке саме!
показать весь комментарий
21.10.2025 15:28 Ответить
 
 