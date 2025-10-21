Рада позбавила мандату "слугу народу" Колісник, яка писала про "валити з цієї країни"
Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепки "Слуги народу" Анни Колісник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 262 парламентарі.
Що відомо про Анну Колісник?
У жовтні 2022 року НАБУ повідомило Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.
За даними антикорупційних органів, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.
Навесні 2023 року ВАКС визнав Колісник винною у пропуску засідання та наклав штраф у 1,3 тис. грн. Депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.
У червні 2023 року Апеляція ВАКС закрила провадження проти Колісник.
У червні 2025 року нардепка достроково відмовилася від мандату та написала відповідну заяву.
У березні 2021 року ЗМІ оприлюднили фото, на якому Колісник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни".
А мы уйдем на Север, путин спаси нас
тільки захвати з собою всіх членів із Банковоі ,то
зʼявиться 100%-а надія поскоріше виграти цю безглузду
війну з рашистами !
Все інше не цікавить
Хто за цю піпетку голосував у більшості?
Та на неї глянеш - вже молоко кисне.
Обшахраювали і все.
І розмовами про минулі вибори вже нічого не змінимо. Питання - зараз із ними як жити.
Це падло теж тут писало , що надаваліть , а залишаться тут лише такі як я.
Мене ще через нього забанили. Останнім часом такого лайна тут багато пасеться, тролять знатно та люто.
В Зєлі таких ''рабочіх сосєн'' ще вистарчає - при чому обидвох статей.
Зєля з Єрмаком універсали - ''какая разніца''...
Там же все написано