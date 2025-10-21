Рада позбавила мандату "слугу народу" Колісник, яка писала про "валити з цієї країни"

Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепки "Слуги народу" Анни Колісник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 262 парламентарі.

Читайте: Режисер "95-го Кварталу" Кірющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка, - ЗМІ. ВIДЕО

Що відомо про Анну Колісник?

У жовтні 2022 року НАБУ повідомило Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними антикорупційних органів, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

Навесні 2023 року ВАКС визнав Колісник винною у пропуску засідання та наклав штраф у 1,3 тис. грн. Депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

У червні 2023 року Апеляція ВАКС закрила провадження проти Колісник.

У червні 2025 року нардепка достроково відмовилася від мандату та написала відповідну заяву.

У березні 2021 року ЗМІ оприлюднили фото, на якому Колісник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ