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"Слуга народу" Колісник достроково відмовляється від мандату

Нардепка Слуги народу Колісник відмовилася від мандату

Народна депутатка "Слуги народу" Анна Колісник достроково відмовилася від мандату та написала відповідну заяву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Комітету з питань регламенту.

Так, парламентарка написала заяву ще 12 травня. 2 червня, Комітет розглянув її та рекомендував Раді ухвалити її в цілому.

Нагадаємо, у жовтні 202 року НАБУ повідомило Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними антикорупційних органів, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

Читайте: Міністри за сумісництвом: "Слуги народу" хочуть дозволити депутатам обіймати посади у Кабміні

Автор: 

ВР (15027) Слуга народу (2817) Анна Колісник (2)


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Топ коментарі
+16
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02.06.2025 14:48
+10
Можна було б написати "тупенька *********", але ні, то просто личко у неї як дулька, тупеньке, а ********* хитренька. Вже настовбурчила вітрила на наступні вибори.
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02.06.2025 14:42
+6
Тепер хоче здриснути за кордон
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02.06.2025 14:43
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Можна було б написати "тупенька *********", але ні, то просто личко у неї як дулька, тупеньке, а ********* хитренька. Вже настовбурчила вітрила на наступні вибори.
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02.06.2025 14:42 Відповісти
Тепер хоче здриснути за кордон
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02.06.2025 14:43 Відповісти
"Слуга народу" Колісник достроково відмовляється від мандату

Не хоче бути мандатою...
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02.06.2025 14:45 Відповісти
- Студєнтка пєтрова сейчас скажет нам, как називалісь дакумєнти, каториє савецкая власть видавала сваім представітєлям "на мєстах"!

- м-м-м... Удаставєрєнія?

Мандати, пєтрова, мандати!

- Самі ви }{уй, прафесар!
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02.06.2025 15:12 Відповісти
Прийде інший боєць за списком. Слуг ще багато.
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02.06.2025 14:45 Відповісти
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02.06.2025 14:48 Відповісти
"Онукам накрала" тепер головне за кордон винести.
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02.06.2025 14:49 Відповісти
Всі вони знають,що "слуга народу" походить від діянь Й.Сталіна,а виходять одиниці.І це люди з вищою освітою.
Ті, що залишуться,зостануться "слугами" в очах знайомих до кінця віку свого
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02.06.2025 14:54 Відповісти
Наскирдувала грошей на квартири у столиці та авто...і це тільки зверху,не голодує...Ну,і хто тупий по результату?? Отож....
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02.06.2025 15:05 Відповісти
" не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік Джерело: https://censor.net/ua/n3555635"

Або вона їх мала до того, або наскирдувала ще за перший рік роботи.
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02.06.2025 15:28 Відповісти
Спочатку декларація заповнюється при вступі на посаду. Тобто, якщо питання виникло, то коли вона ставал депутатом цих статків в неї ще не було. Тому ваше "мала до того" - безгрунтовні фантазії
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02.06.2025 15:49 Відповісти
час потроху легалізуватися за другим паспортом
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02.06.2025 15:33 Відповісти
"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны"
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02.06.2025 15:33 Відповісти
Ірина Геращенко

"Тільки що регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник, тієї, яка в 2021 році писала що треба «звалювати з країни».
Чесно, навіть не знаю, як ця пані виглядає.
І гуглити немає бажання. Але сумно, що 6 років тому люди довірили владу персонам, які за цей довгий час прославилися хіба що однією чесною фразою, що хочуть «звалити».
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02.06.2025 15:35 Відповісти
прострочена і достроково складає манду? ашотакоє?
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02.06.2025 15:51 Відповісти
Все - "прощайте лохи,вам жить по законам,которые принимала я,а я и моя счастливая и богатая семья будем жить по французким законам".
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02.06.2025 16:12 Відповісти
 
 