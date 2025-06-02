"Слуга народу" Колісник достроково відмовляється від мандату
Народна депутатка "Слуги народу" Анна Колісник достроково відмовилася від мандату та написала відповідну заяву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Комітету з питань регламенту.
Так, парламентарка написала заяву ще 12 травня. 2 червня, Комітет розглянув її та рекомендував Раді ухвалити її в цілому.
Нагадаємо, у жовтні 202 року НАБУ повідомило Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.
За даними антикорупційних органів, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.
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Не хоче бути мандатою...
- м-м-м... Удаставєрєнія?
Мандати, пєтрова, мандати!
- Самі ви }{уй, прафесар!
Ті, що залишуться,зостануться "слугами" в очах знайомих до кінця віку свого
Або вона їх мала до того, або наскирдувала ще за перший рік роботи.
"Тільки що регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник, тієї, яка в 2021 році писала що треба «звалювати з країни».
Чесно, навіть не знаю, як ця пані виглядає.
І гуглити немає бажання. Але сумно, що 6 років тому люди довірили владу персонам, які за цей довгий час прославилися хіба що однією чесною фразою, що хочуть «звалити».