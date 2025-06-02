"Слуга народу" Колісник достроково відмовляється від мандату

Народна депутатка "Слуги народу" Анна Колісник достроково відмовилася від мандату та написала відповідну заяву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Комітету з питань регламенту.

Так, парламентарка написала заяву ще 12 травня. 2 червня, Комітет розглянув її та рекомендував Раді ухвалити її в цілому.

Нагадаємо, у жовтні 202 року НАБУ повідомило Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними антикорупційних органів, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

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