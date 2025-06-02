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Новости
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"Слуга народа" Колесник досрочно отказывается от мандата

Нардеппа

Народный депутат "Слуги народа" Анна Колесник досрочно отказалась от мандата и написала соответствующее заявление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам регламента.

Так, парламентарий написала заявление еще 12 мая. 2 июня, Комитет рассмотрел его и рекомендовал Раде принять его в целом.

Напомним, в октябре 202 года НАБУ сообщило Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным антикоррупционных органов, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн грн.

Читайте: Министры по совместительству: "Слуги народа" хотят разрешить депутатам занимать должности в Кабмине

Автор: 

ВР (29273) Слуга народа (2635) Колесник Анна (7)


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Топ комментарии
+14
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02.06.2025 14:48
+9
Можна було б написати "тупенька *********", але ні, то просто личко у неї як дулька, тупеньке, а ********* хитренька. Вже настовбурчила вітрила на наступні вибори.
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02.06.2025 14:42
+5
Тепер хоче здриснути за кордон
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02.06.2025 14:43
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Можна було б написати "тупенька *********", але ні, то просто личко у неї як дулька, тупеньке, а ********* хитренька. Вже настовбурчила вітрила на наступні вибори.
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02.06.2025 14:42 Ответить
Тепер хоче здриснути за кордон
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02.06.2025 14:43 Ответить
"Слуга народу" Колісник достроково відмовляється від мандату

Не хоче бути мандатою...
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02.06.2025 14:45 Ответить
- Студєнтка пєтрова сейчас скажет нам, как називалісь дакумєнти, каториє савецкая власть видавала сваім представітєлям "на мєстах"!

- м-м-м... Удаставєрєнія?

Мандати, пєтрова, мандати!

- Самі ви }{уй, прафесар!
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02.06.2025 15:12 Ответить
Прийде інший боєць за списком. Слуг ще багато.
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02.06.2025 14:45 Ответить
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02.06.2025 14:48 Ответить
"Онукам накрала" тепер головне за кордон винести.
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02.06.2025 14:49 Ответить
Всі вони знають,що "слуга народу" походить від діянь Й.Сталіна,а виходять одиниці.І це люди з вищою освітою.
Ті, що залишуться,зостануться "слугами" в очах знайомих до кінця віку свого
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02.06.2025 14:54 Ответить
Наскирдувала грошей на квартири у столиці та авто...і це тільки зверху,не голодує...Ну,і хто тупий по результату?? Отож....
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02.06.2025 15:05 Ответить
" не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік Джерело: https://censor.net/ua/n3555635"

Або вона їх мала до того, або наскирдувала ще за перший рік роботи.
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02.06.2025 15:28 Ответить
Спочатку декларація заповнюється при вступі на посаду. Тобто, якщо питання виникло, то коли вона ставал депутатом цих статків в неї ще не було. Тому ваше "мала до того" - безгрунтовні фантазії
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02.06.2025 15:49 Ответить
час потроху легалізуватися за другим паспортом
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02.06.2025 15:33 Ответить
"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны"
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02.06.2025 15:33 Ответить
Ірина Геращенко

"Тільки що регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник, тієї, яка в 2021 році писала що треба «звалювати з країни».
Чесно, навіть не знаю, як ця пані виглядає.
І гуглити немає бажання. Але сумно, що 6 років тому люди довірили владу персонам, які за цей довгий час прославилися хіба що однією чесною фразою, що хочуть «звалити».
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02.06.2025 15:35 Ответить
прострочена і достроково складає манду? ашотакоє?
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02.06.2025 15:51 Ответить
 
 