"Слуга народа" Колесник досрочно отказывается от мандата

Народный депутат "Слуги народа" Анна Колесник досрочно отказалась от мандата и написала соответствующее заявление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам регламента.

Так, парламентарий написала заявление еще 12 мая. 2 июня, Комитет рассмотрел его и рекомендовал Раде принять его в целом.

Напомним, в октябре 202 года НАБУ сообщило Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным антикоррупционных органов, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн грн.

Читайте: Министры по совместительству: "Слуги народа" хотят разрешить депутатам занимать должности в Кабмине