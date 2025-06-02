"Слуга народа" Колесник досрочно отказывается от мандата
Народный депутат "Слуги народа" Анна Колесник досрочно отказалась от мандата и написала соответствующее заявление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам регламента.
Так, парламентарий написала заявление еще 12 мая. 2 июня, Комитет рассмотрел его и рекомендовал Раде принять его в целом.
Напомним, в октябре 202 года НАБУ сообщило Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.
По данным антикоррупционных органов, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн грн.
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Не хоче бути мандатою...
- м-м-м... Удаставєрєнія?
Мандати, пєтрова, мандати!
- Самі ви }{уй, прафесар!
Ті, що залишуться,зостануться "слугами" в очах знайомих до кінця віку свого
Або вона їх мала до того, або наскирдувала ще за перший рік роботи.
"Тільки що регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник, тієї, яка в 2021 році писала що треба «звалювати з країни».
Чесно, навіть не знаю, як ця пані виглядає.
І гуглити немає бажання. Але сумно, що 6 років тому люди довірили владу персонам, які за цей довгий час прославилися хіба що однією чесною фразою, що хочуть «звалити».