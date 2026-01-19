Новини
7 801 25

"Слуга народу" Кравець (Джокер) з-за кордону заявив, що відмовився від мандата нардепа, - ЗМІ

Роман Кравець

Роман Кравець, якого 19 січня Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії "Слуга народу", відмовився від мандата. Він є власником анонімного телеграм-каналу "Джокер", який називали пов’язаним з Офісом президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравець повідомив у коментарі "Українській правді".

Деталі

У коментарі виданню Кравець повідомив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

"Я ухвалив для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Оскільки вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмако-Джокер стверджує, що ДБР за Майдан "каждого достанєт". Пропоную почати з Татарова, - Шабунін

Він зазначив, що своїм місцем поступається за списком "найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства". "Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом", - додав він.

  • Наступним за Кравцем у виборчому списку від "Слуги народу" йде підприємець Богдан Козуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада позбавила мандату "слугу народу" Колісник, яка писала про "валити з цієї країни

Що передувало?

Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.

професійні люди з досвідом-директор турагенства... Як не в рот сексологиня, то директор секс-агенства... Зелені покидьки!
19.01.2026 17:59 Відповісти
"джокер" - ще і поганяла в них круті...а насправді чурки чурками. Лохи які корчать з себе крутих рішал
19.01.2026 18:01 Відповісти
Ха! В цього "Джокера", доречі, рідкісної мерзоти добре розвинене почуття, так би мовити - НЮХ на неминучу кіздюліну, котра чекає на зєрмакомінчний кагал, тож він бажає на це дійство подивитися зі сторони, із-за кордону
19.01.2026 18:06 Відповісти
О, швиденько домовились, з компенсацією звичайно. Аякже, "нє смог атказаться"
19.01.2026 17:52 Відповісти
19.01.2026 17:59 Відповісти
19.01.2026 18:01 Відповісти
Чуркі в Ізраїлі не осідають.

Але ж яких "чистокровних українців" наобирали собі в поводирі ті, хто люто ненавидів "Вальцмана", придуманого кацапо-каломойськими.....
19.01.2026 19:56 Відповісти
19.01.2026 18:06 Відповісти
Щури тікають з потопаючого корабля? Це добрий знак! Головне, щоб цим кораблем виявилася партія "СН" разом зі своїм засновником, але не вся Україна!
19.01.2026 18:18 Відповісти
"Виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах"

Він повністю сліпий?
19.01.2026 18:08 Відповісти
Можливо і сліпий, але не настільки, щоб не побачити грандіозного шухеру, которий чекає на зєрмакоміндічцький кагал
19.01.2026 19:40 Відповісти
Кота Базилио видели? "Какое небо голубое ..."
19.01.2026 20:03 Відповісти
Коли корабель тоне, то перші біжуть пацюки.
19.01.2026 18:15 Відповісти
19.01.2026 18:19 Відповісти
Докумекав, що режиму Зеленського скоро пи.дець, будуть бити, а, можливо і вішати.
19.01.2026 18:19 Відповісти
Яким чином цей підр виїхав за кордон?
19.01.2026 18:44 Відповісти
"... на законних підставах"! )))
19.01.2026 19:12 Відповісти
бо підр
19.01.2026 19:35 Відповісти
Отвечать должны избиратели,это они выбрали его своим представителем,это они его поручители,вот пусть эти умные хузяева ответят за своего слугу.Каки хозяины таки и слуги.
19.01.2026 18:44 Відповісти
Кравець своєю відмовою від депутатства як би натякнув, що Найвеличнійвшивий вже не гарантує кришування своєї шобли.
19.01.2026 19:12 Відповісти
Досвид директора турагентство важен для подкупольных конвертчиков - это для смешнее всех квартальных сценариев,и правдивее.
19.01.2026 19:53 Відповісти
дуже влучно про них написали на Лінії оборони, що це є "Трускавецький спецотлов"...
19.01.2026 20:21 Відповісти
Тепер переназве "Джокер" в " Шухер"...
19.01.2026 20:27 Відповісти
А за директором турагентства йде бармен з Подолу??
19.01.2026 21:18 Відповісти
Але заяви в ЦВК особисто не відніс. Заява в упячці - не канає.
19.01.2026 21:21 Відповісти
... поїхав до хламіндіча .
19.01.2026 22:13 Відповісти
Щуринна братва линяє на ,,бандитську малину,, - Ізраїль,який ніколи не видавав і не видасть жодного злодія, навіть Штатам.
20.01.2026 21:04 Відповісти
 
 