"Слуга народу" Кравець (Джокер) з-за кордону заявив, що відмовився від мандата нардепа, - ЗМІ

Роман Кравець, якого 19 січня Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії "Слуга народу", відмовився від мандата. Він є власником анонімного телеграм-каналу "Джокер", який називали пов’язаним з Офісом президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравець повідомив у коментарі "Українській правді".

Деталі

У коментарі виданню Кравець повідомив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

"Я ухвалив для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Оскільки вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмако-Джокер стверджує, що ДБР за Майдан "каждого достанєт". Пропоную почати з Татарова, - Шабунін

Він зазначив, що своїм місцем поступається за списком "найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства". "Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом", - додав він.

Наступним за Кравцем у виборчому списку від "Слуги народу" йде підприємець Богдан Козуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада позбавила мандату "слугу народу" Колісник, яка писала про "валити з цієї країни

Що передувало?

Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.