ЦВК визнала "слугу народу" Кравця (Джокера) обраним народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця, якого ЗМІ називали власником телеграм-каналу "Джокер", обраним народним депутатом України IX скликання.

Про це повідомила 19 січня пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

В Комісії зазначили, що до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи. ВР минулого тижня обрала його головою Фонду державного майна України.

Наталуха був обраний народним депутатам за списком партії "Слуга народу" під номером 14.

"ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться у повідомленні.

Водночас народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що Кравець, найімовірніше, не погодиться стати народним депутатом. Тоді через 20 днів ЦВК перейде до наступного за списком "Слуги народу".

Загалом зараз у парламенті є чинними 393 народних депутати із можливих 450.

Нагадаємо, у 2024 році видання hromadske з’ясувало, що Роман Кравець є автором телеграм-канал "Джокер" і активно взаємодіє із ОП.

Тоді журналісти також писали, що за час повномасштабної війни у нього суттєво зросли статки –– Кравець придбав автомобілів на 8 млн грн, а також проживав у квартирі на сто квадратних метрів у елітному ЖК "Чикаго" у центрі Києва.

