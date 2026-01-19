ЦВК визнала "слугу народу" Кравця (Джокера) обраним народним депутатом

Роман Кравець

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця, якого ЗМІ називали власником телеграм-каналу "Джокер", обраним народним депутатом України IX скликання.

Про це повідомила 19 січня пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

В Комісії зазначили, що до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи. ВР минулого тижня обрала його головою Фонду державного майна України.

Наталуха був обраний народним депутатам за списком партії "Слуга народу" під номером 14. 

"ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться у повідомленні.

Водночас народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що Кравець, найімовірніше, не погодиться стати народним депутатом. Тоді через 20 днів ЦВК перейде до наступного за списком "Слуги народу".

Загалом зараз у парламенті є чинними 393 народних депутати із можливих 450.

  • Нагадаємо, у 2024 році видання hromadske з’ясувало, що Роман Кравець є автором телеграм-канал "Джокер" і активно взаємодіє із ОП.
  • Тоді журналісти також писали, що за час повномасштабної війни у нього суттєво зросли статки –– Кравець придбав автомобілів на 8 млн грн, а також проживав у квартирі на сто квадратних метрів у елітному ЖК "Чикаго" у центрі Києва.

+26
Кушайте, мудрый народ и не обляпайтесь

Какого же дерьма нам навыбирало наше быдло в 2019 году ! Просто полный трэш
19.01.2026 16:17 Відповісти
+19
Вітаю полудурків, які голосували з когоНибуть, бо воно зелене.
"Слуга народу" Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", покинув Україну 26 жовтня 2024 року і з того часу перебуває в Європі. Кравець виїхав з країни після переписки із журналісткою Hromadske, яка невдовзі опублікувала велике розслідування, де серед іншого стало відомо, що він отримав "білий квиток" у ВЛК знаходячись за кордоном.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/tuzov/6712442055dfb/
19.01.2026 16:30 Відповісти
+15
Як іржеться, зєбіли?
19.01.2026 16:27 Відповісти
чому він джокер?
якийсь полупокер
19.01.2026 16:13 Відповісти
або получпокер.
19.01.2026 16:49 Відповісти
Шо то за дєвочка в перехідному віці?
19.01.2026 16:14 Відповісти
Або дитина, або даун.
19.01.2026 16:21 Відповісти
Скоріше друге.
19.01.2026 17:48 Відповісти
19.01.2026 16:15 Відповісти
одного га..а замінили на іншого
19.01.2026 16:15 Відповісти
19.01.2026 16:17 Відповісти
Ще одне непорозуміння буде шлятися по ВР...
19.01.2026 16:17 Відповісти
Кушайте, мудрый народ и не обляпайтесь

Какого же дерьма нам навыбирало наше быдло в 2019 году ! Просто полный трэш
показати весь коментар
19.01.2026 16:17 Відповісти
На фото обличчя людини несповна розуму! Хоча яких ще нових облич від злочинного угрупування «Наймит народу» можна очікувати?
19.01.2026 16:19 Відповісти
Просто очередной кумир у быдла.
19.01.2026 16:29 Відповісти
ще одне лайно
19.01.2026 16:26 Відповісти
У світі Тварин поповнення🤮
19.01.2026 16:27 Відповісти
Як іржеться, зєбіли?
показати весь коментар
19.01.2026 16:27 Відповісти
не займай, вони щас всі в тік-тоці, скаржаться на слабі виплати в Ірландії
19.01.2026 16:32 Відповісти
Безугла буде не самотня!
19.01.2026 16:28 Відповісти
круговерть гівна у владі
19.01.2026 16:29 Відповісти
Вітаю полудурків, які голосували з когоНибуть, бо воно зелене.
"Слуга народу" Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", покинув Україну 26 жовтня 2024 року і з того часу перебуває в Європі. Кравець виїхав з країни після переписки із журналісткою Hromadske, яка невдовзі опублікувала велике розслідування, де серед іншого стало відомо, що він отримав "білий квиток" у ВЛК знаходячись за кордоном.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/tuzov/6712442055dfb/
показати весь коментар
19.01.2026 16:30 Відповісти
*********** цирк
19.01.2026 16:36 Відповісти
Примерно так. Результат отрицательной селекции. Новая "элита"Зеленского: Джокер\Кравец, Иванов\Петров, Лебига, Безуглая, Лещенко и т.д. Можете продолжить список.
19.01.2026 16:50 Відповісти
А ще сміялися з богуцкої та безуглої.
19.01.2026 16:37 Відповісти
Оця свинота джокер?😂😂 Краще би підійшло поганяло "підсвинок"
19.01.2026 16:39 Відповісти
ЗЕленський хоче щоб перед зустріччю з Трампом у нього був "джокер"бо рудий каже що в нашого нема ні карт,ні козирів.Тут зразу буде джокер.
19.01.2026 17:03 Відповісти
Блін... прочитав заголовок... ""слугу народу" Кравця (Джокера)"... думав "Джокер" то його військовий позивний... хотів написати "нарешті і серед слуг уроду зʼявилися військові"... а потім прочитав статтю. Мда... "Від стабільності до добробуту" (С)...
19.01.2026 17:18 Відповісти
НЕДОВГО зеленим ублюдкам "залишилось" прийдуть ветерани-вони200
19.01.2026 17:44 Відповісти
Слава ТЦК!
19.01.2026 17:50 Відповісти
Ще одна зелена скотиняка в раду....
19.01.2026 21:09 Відповісти
що таке слуги уродів - видно на прикладі цього кадра.... - брехуна і ухилянта, як мінімум
19.01.2026 21:23 Відповісти
 
 